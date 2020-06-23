北京石景山新增2个核酸检测实验室

近日，石景山区新增清华大学玉泉医院和石景山医院两个核酸检测实验室。截至目前，加上石景山区疾控中心、北京大学首钢医院、北京朝阳医院西院，全区已有5家医疗机构具备核酸检测能力。

据清华大学玉泉医院核酸检测实验室负责人孙晋华介绍，新实验室投入使用后，每天可检测200到300例咽拭子样本。咽拭子样本到达实验室后，将经过“病毒灭活”“病毒提取”“病毒片段扩增”“检测结果判读”四个过程的检测，通过以上四步，可以判定被检测者是否为新冠病毒检测阳性，再结合临床症状，作为最后确诊的依据。

样本通过单向开门的传递窗进入实验室后，工作人员会先消毒再高温灭活，随后提取核酸样本与扩增检测试剂混合，经过一系列专业检测后，得出判定结果。每个操作过程都是独立的，能够最大限度确保检测工作人员的安全。（记者 孙云柯 通讯员 赵昂）