北京西城发放疫苗接种“应接尽接”标识

日前，月坛南街同和居开始上客，一张海报吸引了顾客的注意。海报上写着，“接种新冠疫苗，共筑免疫长城”。这是西城区市场监管局为符合新冠疫苗“应接尽接”情况的餐厅门店张贴的特殊标识，让顾客一目了然，吃得放心。

“餐饮业是受到疫情冲击最严重的行业之一。接种疫苗，员工安心，顾客也会比较放心。我们从年前就开始安排接种，有90%的员工接种了疫苗。”华天集团董事长贾飞跃介绍，不仅张贴标识，店内已完成疫苗接种的人员还佩戴“我已接种疫苗”胸牌，并主动告知顾客，请顾客放心。

西城区市场监管局餐饮服务科科长张国顺介绍，从上周开始，西城区为接种了新冠疫苗的餐饮从业人员贴标。他介绍，截至目前，西城近千家餐饮企业的员工参与了疫苗接种，在48000余名复工复产的餐饮从业者中，有近20000人已接种疫苗。部分老字号、单位食堂、连锁品牌等餐饮单位接种率超过90%，餐饮冷链食品从业人员接种率为95%。

对于暂时不能接种的人员，西城将保持联系，及时跟进，争取第一时间完成补种。目前，西城已向1000余家餐饮、药店发放“应接尽接”标识。针对80%从业人员接种疫苗、达到“应接尽接”标准的餐饮单位，会在店门口显著位置张贴宣传标识，向公众告知。

此外，西城区在每个街道都设了新冠疫苗接种点，除餐饮业外，正有序组织其他行业人员进行疫苗接种。（记者 张骜）