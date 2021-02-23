石家庄全域调整为低风险地区

本报石家庄电 （记者张腾扬、邵玉姿、马晨）2月21日，河北省石家庄市疫情防控指挥部决定，自2021年2月22日起，石家庄市各县市区均为低风险地区。全市进一步加强重点区域、重点场所的防控，在严格落实个人防护、不扎堆、不聚集、人员凭证扫码、测温进入社区、村庄等各项常态化防控工作的基础上，全面有序恢复正常的生产生活秩序和长途客运、城市轨道交通；对重点人群严格应检尽检，扎实开展基础性排查和发热门诊监测，加强人群和环境检测，做好应急处置的准备等各项工作。

其中，藁城区全域调整为低风险地区，同时当地细化管控区域单元，重点人员居家防疫，实施差异化的防控管理。

新乐市解除区域封闭管理，人员可以跨区域有序流动，有序恢复正常的生产生活秩序，落实常态化疫情防控措施，严防疫情的反弹。

此外，从2月22日起，石家庄将逐步有序恢复室外的长途客运、餐饮场所、公共文化设施、室内室外体育场馆等的经营。