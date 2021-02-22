预约挂号要等等老年人

当前，很多医院正在推行全面预约就诊，对有效阻断新冠病毒传播起了重要作用。然而，记者在一些大型医院走访时发现，个别医院推行预约制度的同时，考虑不周全，没有开设相关绿色通道，所有人只能走网上预约这一条路，还有的医院预约流程复杂，让老年人等群体面临着“到了门口，进不去医院”的尴尬。

预约制度可以节约时间，提高效率，更合理、更均衡地配置资源。然而，老年人学习适应新事物速度较慢，存在各种各样的特殊情况，这就决定了不能一刀切地实行预约制度。

当前，一些医院的预约流程比较烦琐，不仅需要看健康码，填报承诺书、流调表等，还得绑定相关证件，开通电子支付功能。即便有人帮助老年人现场预约，也可能无法现场拿到号，老年人可能白来一趟，或者在医院外面等待很长时间。网上预约挂号只是看病流程再造的一个环节，后续还涉及网上缴费、自助打印报告单等看似简单方便的非接触看病环节，对很多老年人而言完成也不容易。

一些地方已经行动起来，解决这些问题。比如，辽宁要求医疗机构协助没有手机、确实无法提供健康码的老年人完成流行病学史调查，缩短老年人在诊区外等候时间。在广东，使用身份证就可以进行出入登记和核验健康码，实现人、证、码“三合一”同步查验。这些好做法值得推广。

方便老年人就医，帮助他们跨越“数字鸿沟”的政策举措要落实全面和到位。此前国务院办公厅印发的《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》就专门提到要便利老年人日常就医问题，明确要求提供多渠道挂号等就诊服务、优化老年人网上办理就医服务等。

好政策的关键在于能转化为方便老年人的切实措施，有关部门要督促医疗机构落实好相关政策，加快改进预约流程，推进信息互联共享，努力把预约的门槛降下来，把挂号之后的流程也简下去，真正释放出预约制度的红利，最大限度方便老百姓。