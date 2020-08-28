让老年人更好地融入智能生活

近日，一段“老人无健康码乘地铁受阻”的视频在网上热传。受疫情影响，各行各业争相上“云”，人们的日常生活与智能手机深度捆绑。也因此，一些老人疫情期间上不了公交车；好不容易去了医院，因为扫不了码，又被拦在队伍外边……“数字鸿沟”有加深之势。

互联网让世界变平，但它本身却“沟壑纵横”。仅以老人来说，统计报告显示，截至2020年3月，我国网民规模达9.04亿人，但60岁及以上网民占比仅为6.7%。这提醒我们，帮助老年人跨越“数字鸿沟”，这是一个重大课题，尤其在疫情之下，更具紧迫性。

如何帮助？“规则设计”要更友好。当前，我们仍处于疫情防控常态化背景下。公共交通出示健康码，就医、旅游等要在线预约，这些好做法、好经验仍会延续。那如何对老年人更友好？归根结底就是要更精准、更精细，要分门别类、不断细化。比如老年人没有智能手机如何坐地铁？比如医院预约、扫码，能否为有需求的老人提供专门服务？应考虑在前，规则清晰，对工作人员提供清晰指引。

此外，要扶一把。根据日常所见，有相当比例的老人对新事物并不感冒，他们觉得没兴趣也没必要去学“高科技”。但与此同时，也有更多老年人对智能手机颇有热情。年轻人多教长辈上网，这是孝心的一部分。

当然，能给老人“上课”的也不限于子女。有这样的志愿者团队，他们每周末去社区当老师，“学生”则是一群群白发苍苍的老人，授课内容主要是智能手机的使用。此外还有老年大学，很多学校招生排长队，智能手机班最为火爆。应该说，他们的需求越来越旺盛，这些力量也可以更多些。

（摘编自8月26日《广州日报》）

《 人民日报 》（ 2020年08月28日 05 版）