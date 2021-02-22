用好压岁钱 适应新年俗

和往年春节一样，孩子们都会收到数额不菲的压岁钱。收到压岁钱，孩子高兴，家长却纠结了，因为有的孩子拿到钱就开始胡乱花，逛超市、买玩具、打游戏，这令家长们很是头疼。如何引导孩子科学合理地使用压岁钱，成了家长们关注的话题。

压岁即为压祟，古代的时候晚辈得到压岁钱就可以平平安安度过一岁。最初的压岁钱只是徒有钱名，并不是真正意义上的可以流通消费的货币，而是只具有象征意义的钱样载体，上面刻着吉祥语。压岁钱的初心是长辈给孩子的祝福和关怀。

那么，当下引导孩子科学合理地使用压岁钱，家长首先要让孩子正确认识压岁钱的意义，让孩子明白压岁钱的“前世今生”。其次，和孩子一起制定可行方案。每个家庭的做法可能不同，但都应适应“厉行节约”“用之有度”的新年俗。有理财专家就建议：把孩子的压岁钱分成三份，一份用于合理消费；一份存入银行；一份与他人分享——用于帮助急需帮助的人。这个建议，为孩子胡乱花钱设置了障碍，让压岁钱利人利己，更好地发挥价值，家长们不妨一试。