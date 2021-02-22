调查指中小学生近视患病率近六成 这四点是主要诱因

近视！近视！

近年来，我国青少年近视问题呈现高发性、低龄化、重度化趋势。根据国家卫健委的数据，2018年，我国儿童青少年总体近视率为53.6%。2020年，教育部公布的青少年视力调查数据显示，新冠肺炎疫情期间，由于观看电子屏幕时间增长、户外运动时间减少，与2019年相比，我国中小学生近视率增加了11.7%，其中小学生的近视率增加了15.2%。世界范围内，近视也是青少年最常见的眼科疾病，根据世卫组织发布的《世界视力报告》，全球共有26亿人近视，其中3.12亿是19岁以下的青少年儿童，东亚地区的近视发病率较高。

我国青少年近视早发、高度近视高发等问题，严重影响我国人口素质，制约教育强国、健康中国远景目标的实现。为此，华东师范大学国家教育宏观政策研究院组成课题组，2020年在吉林、内蒙古、北京、浙江、上海、河南、湖南等地，分别选取省会城市、地级市、县级市的高中、初中和小学进行问卷调查，共收集有效问卷1.8万余份，对这一问题展开专项研究。

调查显示：中小学生近视患病率近六成

通过数据分析，课题组得出以下结论：

第一，总体上，中小学生近视患病率较高，高度近视的比例较低。调研数据显示，总体样本中有58%的中小学生近视，有3%的学生不知道自己是否近视。近视度数方面，多数学生(58%)在300度以下，有38%在300-600度之间，有4%超过600度(高度近视)。

第二，分学段看，随着年级升高，近视比例不断增加。调研数据显示，小学、初中、高中阶段学生近视的比例分别为31.3%、64.9%、79.3%。从小学到高中，高度近视的比例从1.2%增加至7.6%。

第三，从学校位置看，中小城市学校的学生近视率高于大城市。调研数据显示，地级市学校的学生近视比例(69%)高于直辖市/省会城市学校学生(56%)。这可能是由于直辖市和省会城市的医疗技术更先进、资源更丰富，学生患有近视后能得到更好的治疗。

第四，从学校类型看，民办学校学生的近视率高于公办学校。调研数据显示，民办学校的学生近视比例(74.0%)比公办学校(55.7%)高18.3个百分点。

中小学生近视主要有四大诱因

课题组分析，中小学生近视主要有四大诱因：

第一，近视的产生和防治具有长期性和累积性，不易引起重视且存在误区。

近视是一种慢性眼部疾病，视力的发展呈现为一个长期变化的过程。正是由于近视危害不易马上察觉，且可通过戴眼镜进行控制，使得社会对近视的危害不够了解、对防治近视不够重视。

近视虽是慢性病，但危害大。近视通常伴随散光、青光眼等其他症状，高度近视有眼底黄斑、视网膜脱落等多种并发症，增加学生成年后患白内障的概率，严重时会导致失明。近视除了给日常生活带来不便，还将产生持续的矫治费用，加重贫困家庭经济负担。

家长对于近视防治存在误区。在部分家长的观念中，近视是正常生理现象，通过配戴眼镜即可防治。但框架眼镜只是起到矫正作用，并没有治疗近视的效果，不合理地佩戴眼镜反而会加重近视。还有家长认为“激光手术可以一劳永逸”，但激光手术只可矫正视力，达到摘除眼镜的目的，无法根治眼底疾病，也不能降低致盲风险。此外，近视矫正手术属于医疗美容整形手术，不在医保报销范围内，这一定程度上加深了“近视不是疾病”的误解。

第二，高度学业压力致使学生用眼不科学。

目前，学业成绩仍是学生评价、升学的主要指标。在高考“指挥棒”影响下，学生从小学开始就面临激烈的教育竞争。学业压力下，学生课内外负担较重，对视力产生了严重影响。

一是课后作业时间过长，使得眼睛长时间聚焦于书本、电子设备等近距离物体。《综合防控儿童青少年近视实施方案》要求小学三至六年级书面家庭作业完成时间不得超过60分钟，初中不得超过90分钟，课题组的调研数据显示，逾六成小学生和近七成初中生的作业时间超出要求。

二是学业时间挤压运动时间和睡眠时间，眼睛得不到充分调节和放松。学生长时间待在室内学习，接触自然光的机会变少。课题组的调研数据表明，78%的中小学生每天运动时间不足1小时，接触自然光的机会减少。特别是城市老城区的学校场地紧缺，制约学生户外活动。例如，上海市中心城区中小学普遍存在生均活动场地偏小的情况。73.6%的中小学生每天睡眠时间不达标，眼部肌肉长期得不到放松，产生视疲劳，增加近视风险。

第三，校园近视防控缺乏专业医务人员指导。

为保证学生眼保健需求，需要足够数量的眼科专业医务人员作专业指导。尽管早在2014年，我国每5万人中就已经有1.13名眼科医生(2018年该数据为1.5)，超过世卫组织对小康水平国家每5万人中应有1名眼科医生的要求。但面对日益增长的门急诊需求，专业医务人员无法将更多时间用于校园近视防控。《中国卫生健康统计年鉴》显示，2012—2018年，眼科医生负担不断加重，平均每位医师的门诊人次数由2714人增加至2787人。专注近视防控的眼科医生占眼科医生总数的比例不足10%。医疗资源紧张、专家资源有限，专业医务人员没有太多精力进入校园开展预防工作，校园近视防控缺乏专业指导。

而专业医务人员的缺位，给了不良商家可乘之机。目前，社会资源参与校园近视防治的动机复杂，容易对学生和家长产生误导，过度治疗。例如，研究表明，防蓝光和视疲劳与近视防控不存在直接关系，但某些医疗企业出于营利目的，夸大电子屏幕蓝光对视力的危害，以便销售“防蓝光膜”。

第四，儿童青少年近视的医学研究尚未有定论。

目前针对青少年近视的流行病学研究尚存在不足。一是遗传因素、环境因素(照明、睡眠、饮食等)对儿童青少年近视的影响机制尚未完全阐明。二是研究成果与近视防治手段之间存在脱节，研究结论并不能直接转化为有效的防治举措。

五项举措应对中小学生近视问题

课题组建议：

第一，开发眼部健康教育课程体系。

在遵循学生身心发展规律的基础上，整合教育学、心理学、体育学、营养学、医学等多学科资源，开发与各学段相匹配的眼部健康教育课程体系。特别是抓住近视防控的关键时期，进行针对性的眼部健康教育。小升初、初中升高中、高考阶段是我国青少年近视率的3个高峰增长期。在这些高峰增长期，学生学习时间较长、看书较多、运动时间较少，需要借助系统的课程，进行针对性的眼部健康教育。

第二，推动医校合作，为校园近视防控提供专业指导。

推动医院、社区卫生服务中心和学校共建健康校园。其中，医院承担近视科普和宣传教育工作，社区卫生服务中心负责就近提供眼部护理服务，学校在专业医务人员指导下开展各项近视防控工作。课题组建议，首先，加强教师、家长等非专业人士的培训，使其掌握近视防治知识，帮助学生及时筛查近视症状、并进行有效干预。同时，鼓励医学专业与师范类专业的合作，在师范类专业开设视力健康管理等课程，增加师范生近视防控相关知识。其次，推动区域眼科医疗人才联合培养。以长三角、珠三角、京津冀等区域发展国家战略为推手，充分发挥北京、上海等地的医疗专家资源优势，加强中小城市基层眼科医务人员的继续教育和培训。利用培训机制和网络支持等手段，加强专家对基层近视防控的技术指导。

第三，发挥中医药独特优势，形成青少年近视防控的中国模式。

中医在防控近视中发挥着不可替代的作用。已有研究表明，针灸、耳穴、中药熏药等中医治疗方法，有助于提高裸眼视力，对青少年低度近视是安全有效的。应积极推动学校与地区中医医院结对，在校园普及中医“治未病”健康管理理念、药食同源的养生健身知识，让家长和学生正确了解中医药在防控近视中的优势和特色。学校配合中医师开具的临床处方、膳食处方、养生处方、经络按摩处方等，结合多样化的户外活动，对青少年视力进行全方位调理，为世界防治近视提供中国方案。

第四，借助科研院所力量，对近视进行更加精准的研究。

首先，深化青少年近视相关课题项目的研究。教育科研院所可与医疗卫生机构、高校组建联合课题组，加强对青少年近视机理的研究，探索近视的遗传因素和环境因素交互作用机制，针对易患病人群进行早期干预。用更多临床数据，支撑更有效的近视防治方案。其次，发挥智能化设备在近视研究中的作用。通过智能手环、光记录器等设备，更加精准地监测距离、睡眠时间、光照情况，监测、记录、分析学生视力状况和各类环境因素。

第五，强化学校和家庭主阵地，构建视力友好型校园环境和居家环境。

近视作为慢性病，在防治过程中必须坚持基层防控、长期防控，学校和家庭是主阵地。课题组建议，首先，引导学校构建视力友好型校园环境。建立由校长、分管校长、班主任、校医院医师、社区眼科医师、家长等构成的视力健康管理队伍，细化职责；落实“阳光体育”，优化体育课程设置，保证学生在校有足够的户外活动时间；建立视力友好型教室环境，如改善室内照明条件、配备可调高度的课桌椅等；建立学生视力定期筛查制度，动态监测青少年不同时期的视力发展变化情况。此外，我国女生的学习时间高于男生、每周体育锻炼时间低于男生、近视患病率高于男生，可结合“春蕾计划”，增加针对女生的近视综合防控指导。

其次，督促家长履行近视监护责任。带头减少看电子屏幕的时间；以家庭体育为主，督促青少年参加经常性课余锻炼，特别是乒乓球、羽毛球等有助于视力发展的小球运动，形成健康行为习惯和生活方式；改善饮食结构，摄入更多牛奶、水果、绿叶菜；增加睡眠时间，帮助青少年眼部肌肉放松，缓解视疲劳。

最后，政府提供必要的支持。各级教育部门与卫生健康、网络信息等部门加强合作，广泛开展儿童青少年近视防控宣传活动，引导学生和家长科学认识近视的预防和矫正，避免被虚假广告侵袭；开发手机App、微信小程序等平台，为已接受屈光发育建档的学生提供便捷服务，方便家长及时查询孩子的视力数据。(吴晶、李廷洲皆为华东师范大学国家教育宏观政策研究院副研究员；葛亮为复旦大学管理学院硕士研究生)