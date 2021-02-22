网友建议设置激励政策 让劝阻浪费者腰杆“硬起来”

2月20日北京日报的《服务员制止浪费被呛“管得着吗”涉事火锅店为受委屈员工颁发“安慰奖”》报道引起网上热议。网友们纷纷表示，要以餐饮浪费为耻，为光盘行动撑腰。昨天，丰台区餐饮住宿服务行业协会会长穆慧妍接受本报记者采访时表示，餐厅没有做错，不倡导为浪费者免单。

“杜绝浪费不是一家企业或是一个餐厅就能提出来的，而是全社会的号召。我们倡导了这么久的光盘行动，这位顾客居然‘无知无畏’。”穆慧妍说，看了网上流传的视频之后，她心情也十分激动。她说，过年了大家都想庆祝一下，这种心情可以理解。但是，过年并不是铺张浪费的理由。

根据餐厅提供的菜单，当事的两名顾客除点了羊蝎子火锅之外，还点了20多种菜品、主食及饮料，总计1125元。但随着餐厅为当事顾客免单并道歉，网上的声音开始出现一些“反转”。不少网友对当事顾客浪费食物的行为予以谴责，“不以浪费为耻，反而理直气壮。”许多网友表示，希望相关部门可以根据这一案例，完善《北京市制止餐饮浪费规定》，给引导顾客合理消费、制止餐饮浪费的餐饮服务经营者一定的激励，让他们的腰杆“硬起来”。

“餐厅在这件事上没有做错，我不倡导为浪费者免单。”穆慧妍认为，根据《北京市制止餐饮浪费规定》征求意见稿，任何单位和个人有权劝阻、制止餐饮浪费行为。但抵制餐饮浪费如同禁止在公共场所吸烟，都需要一个长期的过程，“餐饮服务单位对消费者的餐饮浪费行为不能硬来，只能是劝导，甚至是引导。”

在这件事情中，穆慧妍认为，服务员的提醒是必要的，但应该注意方式方法。在客人已经出现情绪的时候，要避免激怒客人，应该有人出来“打圆场”缓和气氛，不要让客人下不来台。

穆慧妍建议，餐厅服务单位在推出小份菜、半份菜的同时，还应对消费者做好引导工作，或是在店内醒目位置进行提示。就消费者而言，点菜时不妨使用“n-1”的办法进行点餐，比如10个人吃饭可以先点9个菜，不够了可以再加。“聚会本来是件高兴的事情，没必要为了面子而造成‘舌尖上的浪费’。”（王琪鹏）