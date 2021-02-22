非洲积极应对埃博拉疫情

世界卫生组织非洲区域办事处近日在刚果（布）首都布拉柴维尔召开在线记者会，介绍几内亚和刚果（金）的埃博拉疫情防控和应对情况。世卫组织非洲区域主任玛奇迪索·穆蒂表示，世卫组织已拨款125万美元支持几内亚应对埃博拉疫情，周边邻国也进行了相应防控准备。地区国家正处于高度戒备状态，纷纷加强防疫措施，防范跨境传播。

2月14日，几内亚卫生部确认当地出现埃博拉病例。据世界卫生组织发布的信息，截至19日，几内亚已报告7例埃博拉病例，其中3例确诊，4例为疑似病例，并有311人与确诊病例有过接触。自7日报告出现埃博拉疫情以来，刚果（金）东部北基伍省已发现6例确诊病例，追踪到密切接触者551人。感染者的血清样本正接受检测，以判断病毒毒株是否与上一轮疫情有关。目前没有证据显示两国疫情存在任何联系。

埃博拉病毒主要通过接触病患或被感染动物的血液、体液、分泌物和排泄物等途径传播，患者病死率可达50%以上。2013年至2016年，几内亚、塞拉利昂和利比里亚曾暴发埃博拉疫情，致超过1.1万人死亡。

世卫组织已向利比里亚、塞拉利昂、塞内加尔、科特迪瓦等6国发出埃博拉疫情预警，这些国家正快速采取措施防止疫情扩散。塞拉利昂政府启动二级应急响应机制，已经关闭与几内亚的边界，相关部门在边境地区加强对埃博拉病毒的监测，并指导当地民众采取预防措施。利比里亚总统维阿要求卫生官员立即参与同几内亚接壤的城镇和村庄的社区防控工作。科特迪瓦、马里等国也已制定方案加强边境管控。

据悉，已有20名世卫组织防控专家在刚果（金）协助应对埃博拉疫情，非洲区域办事处已组织8名埃博拉防控专家从刚果（布）前往相关地区，2月底之前还将向几内亚派遣100多名相关专家。联合国分管人道主义事务的副秘书长马克·洛科克宣布，联合国将划拨1500万美元应急资金，帮助几内亚和刚果（金）应对埃博拉疫情，协助周边国家做好防疫。

鉴于各国应对迅速，以及埃博拉疫苗储备相对充分，世卫组织表示，国际社会比2013年出现埃博拉疫情时有更充足的准备。今年1月，世卫组织、联合国儿童基金会等机构共同宣布建立全球埃博拉疫苗储备库，储备目标为50万支。目前，世卫组织等捐助的700公斤埃博拉防疫物资和1.1万剂埃博拉疫苗已到达几内亚，大规模疫苗接种将于2月22日启动。刚果（金）现有的近1万剂埃博拉疫苗已安排运送至北基伍省布滕博市，针对医务工作者等重点人群的接种工作已经启动。

（本报约翰内斯堡2月21日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月22日 16 版）