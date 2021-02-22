血压血脂升高，颈椎病、积食多发怎么办？节后身体调理有妙招

春节长假后，许多医院都迎来了一波“就诊潮”。由于过节期间人们起居不规律、饮食油腻、暴饮暴食、久坐不动、机不离手、屏不离眼等不健康的生活方式，加之雨水节气已过，天气转暖，早晚温差较大，节后患者多现血脂、血压和血糖超标导致血压高、心律不齐、心绞痛等老毛病复发，以及各种呼吸及消化系统疾病、颈椎病等。那么，节后应该如何调理身体呢？

中医消食两个小妙招

如果节日饮食过量，需要及时帮脾胃调理一把。对此，广州中医药大学副校长、省中医院副院长张忠德支招：食积引起的胃胀、纳差、口臭、大便秘结者，推荐一道茶饮、一个穴位按摩法。

一道健脾消滞饮

食材：山楂15克，麦芽20克，雪梨1个，陈皮3-5克。

做法：食材洗净，雪梨切块，煮水代茶饮。

另外，咽痛、咽干，或伴咳嗽，少许黄痰者，推荐中药漱口：岗梅根20克、薄荷10克、桔梗10克、甘草10克，煮水后用药液漱口，每天1剂。

一套穴位按摩法

选穴：大陵、支沟、足三里。

大陵:位于腕掌横纹中点处。

支沟：位于前臂背侧，在手腕关节上3寸（4横指）处。

足三里：位于小腿前外侧，膝盖骨下方内外侧均有一凹陷，在外侧凹陷向下3寸（4横指），距离胫骨（小腿骨）往外1横指（中指）处。

操作方法：用拇指或食指指腹，置于穴位处按揉，力度要适中。每个穴位按揉150-200次，每日1次。

节后解腻食谱推荐

饮食不节，吃得过于肥腻，肠道要罢工怎么办？广医三院临床营养科负责人，主治营养医师、注册营养师曾青山推荐一种饮食法，不但解腻还能助消化。

餐前小吃—醋萝卜

吃正餐前可以先吃点醋萝卜。醋有助增进食欲，白萝卜则健胃消食，泡成醋萝卜，口感爽脆又开胃。不只是餐前，餐中配搭着适当吃也很解腻消滞。

主食——三色藜麦饭

可吃些粗粮，如三色藜麦饭——一种由大米和三色藜麦以2:1的比例混合煮成的饭。

三色藜麦含有丰富的植物蛋白、多种氨基酸和矿物质，低热量低脂肪；将其与大米混合煮成饭，有助促进肠胃蠕动、加快代谢。

糕点——山楂糕

山楂糕是取山楂果汁配以白糖、琼脂冻结而成，口感爽滑，细腻可口，有助消积化滞解腻。

茶饮——绿茶、普洱茶

绿茶：绿茶提神解乏，含有大量氨基酸与维生素，具有生津止渴、抗氧化、促进新陈代谢、缓解口腔异味等作用。不过空腹、胃寒者应少喝。

普洱茶：普洱茶解困醒脑，普洱熟茶性温，有助促进新陈代谢、暖胃。醇厚的普洱茶进入肠胃形成的膜附于胃表，对胃有保护作用。但普洱茶适合温饮不宜烫饮、冷饮，宜清淡为主，少喝太过浓酽的茶。

日常起居养成防病好习惯

广州中医药大学副校长、省中医院副院长张忠德提醒大家，季节交替，防风保暖不能忽视。在每天的早晚或天气变化时，不论有没有感觉到冷，都应及时添加衣、帽、袜，护住头、颈项、胸、背、腹部及脚。

上半身衣服以高领、挡风为佳，宽松、孔隙大的衣服穿再多，也挡不住风寒的侵袭；帽子以舒适、不透风为宜；早上起床或泡完脚、洗完澡后，要及时穿棉袜；出汗后要及时更换干爽衣物。

饮食之外，不妄作劳、避免熬夜、保证充足睡眠、适当锻炼身体，提高机体抗病能力。运动不宜剧烈，不宜大汗淋漓、气喘吁吁，否则可能耗阳气，易被外界病原侵袭。建议进行节奏和缓的运动，如打太极、瑜伽、八段锦等。此外，阳光明媚之时，可以去人少的地方晒一晒太阳。

护颈四式远离颈椎病

春节七天长假，手机不离手、屏幕不离眼的人不少，一周下来，颈椎可能就坚持不住了。北京中医药大学东方医院推拿理疗科主治医师刘杨提醒说，颈椎最怕的就是长期保持一个姿势不动。本身颈椎就不太好的人，一定要注意日常的保养。

保养颈椎不难，常做以下四个动作即可。

一是扩胸转肩。

手臂向上弯曲成弧形，手指接触双肩。沿顺时针和逆时针方向分别转动10-15遍。

注意：转肩时，上下左右尽量做到极限。

二是轻拿颈肩。

拇指与四指合力，从上往下一松一放轻轻拿颈部肌肉约2分钟。

注意：先拿痛点周围，最后拿痛点，动作要轻，以微痛为度。

三是化颈为笔。

头颈部保持正直，想像有一张白纸辅在下颌，以颈椎为笔杆、以下巴作笔尖，在胸前反复书写“米”字。

注意：要以颈部的伸缩转动来完成书写，整个过程不能含胸低头。

四是抱头转颈。

双手手指交叉抱于头后，头与手保持静力对抗，在头颈部向左缓慢转动时，对抗中心转为右手，向右缓慢转动时，对抗中心转为左手，反复转动5-10遍。

注意：转动与对抗同步，头与手用力相同；不可猛然用力，需缓慢加力。

此外，刘杨介绍，工作间隙可以活动一下颈椎，使用电脑时，利用支架将屏幕垫高或将椅子降低，使眼部与屏幕保持平视等，都有不错的效果。（来源：光明网、北京晚报、广州日报）