观察：线下一座难求，线上外卖火爆 春节餐饮业迎来“开门红”

北京市朝阳区双井街道某餐饮店内，食客们按两人、四人、六人组合分别落座。人民网记者 崔元苑摄

2021年春节，面对疫情防控和就地过年的新形势新情况，全国餐饮消费市场展现出了蓬勃生机和旺盛活力。

国家税务总局最新数据显示，春节期间，国内餐饮服务销售收入同比增长358.4%，比2019年春节增长5.4%。今年春节线上餐饮消费红红火火，新型餐饮消费表现亮眼；线下餐饮也十分叫座，各地购物中心、商业综合体内的热门餐厅往往“一号难求”。

春节线上外卖火爆

今年春节期间，许多餐饮企业都推出了年夜饭半成品、成品大礼包。不少家庭选择提前预定，欢欢喜喜把年夜饭“拎回家”。

北京一家互联网公司的员工李因也在一家老字号餐厅预订了一桌半成品年夜饭，菜品丰富且搭配营养健康，家里老人小孩都很满意。

“半成品年夜饭不但方便、省力，而且有利于疫情防控。”李因说，家里人厨艺一般，今年也不方便在外聚餐，半成品的年夜饭只需简单加工，就可以快速做出一桌色香味俱全的年夜饭，解决了大问题。

今年春节，不少在外地工作的人都选择就地过年，考虑到消费者的新需求，许多餐饮企业还因地制宜地推出了年夜饭小份套餐。

如北京的一些餐饮企业将招牌菜开发成年夜饭外带产品，讲究原汁原味，提升了外带餐食品质；南京78家品牌餐饮企业则创新年夜饭产品，推出各类年夜饭外卖套餐超过300款。

据商务部监测，春节期间，大型支付机构监测餐饮商户销售额同比增长约1.3倍，部分外卖平台线上餐饮消费额增长2倍以上。除夕当天，有的平台外卖订单量同比增长70%，北京、上海、深圳、广州、重庆位居前五位。青岛线上年夜饭套餐销售数量同比增长近3倍。

新型餐饮消费表现亮眼

针对消费者的需求，品牌餐饮企业在服务内容和方式上也是日益丰富。

除了半成品年夜饭外卖，社区厨房、家宴配送、私厨上门等消费模式也正在成为今年春节餐饮消费新潮流。

今年春节，北京一些餐企推出了“大厨上门服务”，厨师和服务团队携带食材配料、餐具到家服务，并自备口罩、体温枪、鞋套、手套、消毒酒精、消毒洗手液、消毒湿纸巾等，满足高品质餐饮消费需求。

广州餐饮企业还根据疫情防控需要，积极提供订制化年夜饭和特色送餐服务，丰富线上线下经营模式，外卖品类数量增加6成。

在杭州，不少人气餐馆也推出了年夜饭外送到家服务，只需简单翻热，即可在家享受免切、免洗、免调味的美味年夜饭。售卖途径除了打电话预定、线下门店自提、在微信小程序上购买，甚至还可以看直播抢购。

线下餐饮一座难求

在疫情防控新形势下，今年春节，很多本地市民和外地人员响应国家号召，选择就地过年，带热了餐饮市场。

中国烹饪协会发布的数据显示，北京西单、北京金融街等商圈“排队等号”吃大餐成为今年春节的常态。很多餐馆前面排起了等号长龙，一派火爆场面。

位于北京金融街购物中心的某饭店负责人表示，今年春节年夜饭的堂食并无亮点，但是从初一至初六，到店堂食客人却超出了预期。

广州商务局发布的数据显示，多家餐厅年夜饭普遍订满两轮。另外，广州一些高端酒店餐饮倍受消费者青睐，节日期间更是“一位难求”。

在海口，就地过年号召让本地餐饮消费激增，城市商业综合体餐饮人气更旺，日月广场、友谊阳光城等商圈网红餐厅变身吃货打卡地，餐饮消费与文娱消费、免税消费相辅相成，带动商业繁华，共同助力海口市消费复苏。

餐饮业迎来“开门红”

2021年春节期间，各餐饮企业紧跟消费新趋势，线上线下融合服务，充分满足不同消费者春节期间餐饮需求，不管是营业额还是客流量都实现大幅增长。

据商务部监测，上海、安徽、青海、陕西等地重点监测餐饮企业营业额同比分别增长79.0%、40.5%、21.0%和18.1%。

上海市商务委员会的抽样调查数据显示，春节107家餐饮样本企业实现销售额2933万元，同比增长79.0%，堂吃年夜饭平均每桌消费2471元。

春节7天，南京商务局重点监测的20家餐饮企业实现营业1883.3万元，同比增长110.8%。

不过，中国烹饪协会也指出，今年春节相比2020年春节，餐饮企业经营回暖提升，但在一定程度上仍受疫情影响，存在一些困难。年前预订的到店堂食宴席退订率较高。而且，春节期间，餐饮企业还面临原材料价格上涨、人工成本高企，以及食材不足、员工紧缺等问题。（资料来源：国家税务总局 商务部 北京商务局 上海商务局 南京商务局 广州商务局 中国烹饪协会 海南省酒店与餐饮行业协会）