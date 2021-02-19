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过完年都想给肠胃去油腻？轻食外卖严重“爆仓”

2021年02月19日14:40 来源：钱江晚报

昨天，胡小姐回到工作岗位，就想去去肠胃里的油腻。该吃中饭了，她找了一家位于杭州市中心的轻食外卖。

不一会儿，她接到外卖小哥的电话，说轻食店爆单，不能按约定时间送到。

“我以前也点过，从没发生过这种情况，今天怎么回事？过了个年，难不成大家都想给肠胃去油腻？”胡小姐不解。

钱报新闻记者来到胡小姐点单的轻食店。这家店特别热闹，门口拥着不少取餐的外卖小哥，门口的架子上放满了轻食外卖。“你找轻食店啊，他们来不及做，中间还有100多个号子呢。”外卖小哥摇摇头说。

店铺里有五六个店员忙忙碌碌。“半天的单量已经相当于昨天一整天的量了。”正在分发外卖的店员说，“我们没想到这么火爆，没有准备这么多原料，都要现做，所以接不上了。”

一名等在店铺外的外卖小哥告诉记者，这家店以前生意也不错，不过昨天这种状况他是第一回碰到。

胡小姐晚些时候终于接到了外卖。她说，看到那么多人叫轻食，她就放心了，“说明很多人和我一样，过个春节都长胖了，哈哈哈。”（孙燕）

(责编：张文婷、杨迪)


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