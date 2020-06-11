全国政协提案委调研组在京调研外卖食品安全监管

昨天，全国政协副主席张庆黎率调研组在京围绕“完善外卖食品安全监管”开展重点提案督办调研。全国政协提案委员会主任李智勇、副主任支树平，市政协主席吉林参加。

本次调研由全国政协提案委员会与北京市政协联合开展。调研组先后来到外卖服务平台企业——美团点评和饿了么，餐饮门店——眉州东坡酒楼望京博雅店和吉野家阜安西路店，以及朝阳区市场监管局望京街道食药监管所，全流程了解外卖食品安全监管工作。座谈会上，副市长王红介绍了北京市相关工作情况，外卖服务平台企业代表介绍了保障食品安全的工作措施。委员们围绕健全外卖食品安全监管立法、促进食品营养健康、完善食品安全追溯体系等发表意见建议。

张庆黎讲话说，以习近平同志为核心的党中央高度重视食品安全工作，把人民群众的生命安全和身体健康放在首位，提出“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”的监管要求，为建立食品安全现代化治理体系，完善外卖食品安全监管提供了根本遵循。随着外卖行业迅猛发展，外卖食品安全问题越来越受到社会广泛关注。要认真贯彻党中央关于保障食品安全的战略部署，把外卖食品安全的监管重点放在食材采购、食品加工、包装安全、配送安全四个方面，坚守食品安全底线，发挥好第三方平台作用，构建各方面齐抓共管格局，探索走出一条适合我国国情和行业发展的食品安全监管之路。

全国政协提案委员会驻会副主任陈因、市政协副主席程红、秘书长严力强参加。（记者 范俊生）