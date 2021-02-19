暴饮暴食手机不离手 节后“就诊潮”来袭

大年初七，春节后上班第一天，北京朝阳医院心内科外排起长队，全天接诊602人次，跟高峰时段不相上下。而在首都儿研所和北京中医药大学东方医院，消化系统疾病患者和颈椎病患者也比平时多出不少。

生活不规律老毛病犯了

“一上午看了45个人，节后第一天的患者还真不少”，18日上午接诊结束，北京朝阳医院心内科副主任医师杨中甦难得喝了口水。杨中甦介绍，节后患者主要表现为血压高、心律不齐、心绞痛等问题，过节期间生活不规律，加之高热量食物摄入增加，引起血压和血脂等升高，不少人犯了老毛病。

在杨中甦的印象里，这几年心脑血管疾病上升得很快，分析原因，主要和不健康的生活方式有关。“饮食油腻，久坐不动，导致体重增加，血脂、血压和血糖超标。”杨中甦说，这些不合理的生活习惯，往往在过节时表现得更加突出。

暴饮暴食患儿遭殃

首都儿研所消化内科医生朱丹的门诊里，家住东城区的林女士正带着孩子来医院看病。孩子刚过五岁，头一天参加家庭聚会，好吃好喝的摆满一桌子，大人聊得欢，孩子也吃得欢。林女士说，除了主食，姥姥姥爷不停地给孩子递水果送坚果，还喝了好几瓶酸奶和饮料，结果孩子整整吐了一晚上。

朱丹说，18日全天儿研所消化内科接诊患儿超过300人，大部分患儿病因都颇为相似：主要是暴饮暴食、进食过多冷饮等。朱丹提醒，孩子消化道功能尚在发育中，对食物的消化吸收能力相对较弱，保持饮食规律非常必要，否则很容易引发胃肠道疾病。

手机看多了引发颈椎病

假期在家，手机不离手、屏幕不离眼的人不少，在北京中医药大学东方医院推拿理疗科刘杨的门诊里，就来了一些因为看手机时间太长，导致颈椎病复发的病例。刘杨提醒说，颈椎最怕的就是长期保持一个姿势不动，本身颈椎就不太好的人，一定要注意日常的保养。

在门诊里，刘杨喜欢向患者介绍自己保养颈椎的三个动作。一是扩胸转肩。手臂向上弯曲成弧形，手指接触双肩。沿顺时针和逆时针方向分别转动10至15遍。第二个动作是化颈为笔。头颈部保持正直，想象有一张白纸辅在下颌，以颈椎为笔杆、以下巴作笔尖，在胸前反复书写“米”字。最后是抱头转颈。双手手指交叉抱于头后，头与手保持静力对抗，在头颈部向左缓慢转动时，对抗中心转为右手，向右缓慢转动时，对抗中心转为左手，反复转动5至10遍。

刘杨介绍，工作间隙可以活动一下颈椎，使用电脑时，利用支架将屏幕垫高，或将椅子降低，使眼部与屏幕保持平视等，都有不错的效果。