患有高血压的人可以接种新冠疫苗吗？北京疾控解答

接种新冠疫苗可能会出现什么不良反应？患有高血压的人可以接种疫苗吗？北京疾控中心微信公众号19日发布相关文章，就上述问题做出解答。

答问具体如下：

接种新冠疫苗可能会出现什么不良反应？

国务院联防联控机制召开新闻发布会公布，常见的不良反应主要包括以下几方面：头痛发热，还有接种部位局部的红晕，或者出现了硬块，另外还有一些人有咳嗽、食欲不振、呕吐、腹泻这样一些常见的不良反应。

出现不良反应怎么办？

接种对象完成接种后，应在接种现场留观30分钟方可离开，现场工作人员会告知受种者接种新冠疫苗常见不良反应、注意事项、后续健康状况观察、处置建议以及联系方式等。回家后出现了不良反应相关症状，报告接种点工作人员，必要时及时就医。

请问常年吃药患有高血压的人可以接种疫苗吗？

新冠疫苗说明书中的禁忌包括：严重的肝肾疾病、药物不可控制的高血压(收缩压≥140mmHg，舒张压≥90 mmHg)、糖尿病并发症、恶性肿瘤。因此按照说明书要求，药物不可控制的高血压不得接种新冠疫苗。但患高血压，在药物维持血压正常情况下，原则上可以接种新冠疫苗，具体请按临床医师医嘱执行。