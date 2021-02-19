人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育
人民网>>健康·生活

患有高血压的人可以接种新冠疫苗吗？北京疾控解答

2021年02月19日14:17 来源：中国新闻网

接种新冠疫苗可能会出现什么不良反应？患有高血压的人可以接种疫苗吗？北京疾控中心微信公众号19日发布相关文章，就上述问题做出解答。

答问具体如下：

接种新冠疫苗可能会出现什么不良反应？

国务院联防联控机制召开新闻发布会公布，常见的不良反应主要包括以下几方面：头痛发热，还有接种部位局部的红晕，或者出现了硬块，另外还有一些人有咳嗽、食欲不振、呕吐、腹泻这样一些常见的不良反应。

出现不良反应怎么办？

接种对象完成接种后，应在接种现场留观30分钟方可离开，现场工作人员会告知受种者接种新冠疫苗常见不良反应、注意事项、后续健康状况观察、处置建议以及联系方式等。回家后出现了不良反应相关症状，报告接种点工作人员，必要时及时就医。

请问常年吃药患有高血压的人可以接种疫苗吗？

新冠疫苗说明书中的禁忌包括：严重的肝肾疾病、药物不可控制的高血压(收缩压≥140mmHg，舒张压≥90 mmHg)、糖尿病并发症、恶性肿瘤。因此按照说明书要求，药物不可控制的高血压不得接种新冠疫苗。但患高血压，在药物维持血压正常情况下，原则上可以接种新冠疫苗，具体请按临床医师医嘱执行。

(责编：张文婷、杨迪)


推荐阅读

缺铁性贫血究竟是怎么回事？如何预防？  在血液科门诊，经常遇到一些病人，因为乏力、头晕等一些不特异的症状，在其他科室做了很多检查，最后发现是缺铁性贫血。缺铁性贫血是最常见的贫血，据世界卫生组织（WHO）调查报告，全世界约有10%～30%的人群有不同程度的缺铁。【详细】

采购年货，这些食品还能加入购物车吗？  新春临近，年货上场，以前年货少不了鸡鸭鱼肉、各类新鲜水果等冷链食品，但近日，多地进口车厘子、鸡翅等食品饮料外包装或内表面纷纷检测出核酸阳性，让群众多了一份担忧，冷链食品还能买吗？还能放心吃吗？【详细】


相关新闻


健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn