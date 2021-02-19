正月十五将至这碗元宵该怎么吃

正月十五元宵节是中国农历春节后第一个重要节日，人们在当天有食用元宵（汤圆）的传统。包汤圆和“滚”元宵所用的原料、配料基本相同，只是制作工艺略有不同，口感亦有所区别。这些看起来洁白可爱，吃起来香甜美味的元宵（汤圆）在选购、食用上大有讲究。面对市场上琳琅满目的元宵产品，消费者该如何选购、又该如何科学食用呢？中国食品科学技术学会曾作出如下消费提示。

标签信息要齐全

“9+”要素不可缺

消费者应在超市等正规食品销售场所或渠道购买元宵，需仔细查看包装上食品标签内容是否齐全。按照国家相关标准要求，直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括：食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号等9大项目，及其他需要标示的内容。不要购买或食用无标签或标签信息不全、内容不清晰，掩盖、补印或篡改标示的元宵。

配料顺序有讲究

致敏信息勿漏读

按照有关国家食品安全标准要求，在制造或加工食品时使用、并存在于产品中的任何物质（包括食品添加剂），都需要在食品配料表中一一标示。加入量超过2%的配料，应按制造或加工食品时加入量从高到低依次排列。因此，消费者在选购元宵时，可以先查看配料表，了解产品的配料使用情况，再决定购买哪种产品。

配料中若含有可能导致过敏的食品及其制品，如含有麸质的谷物及其制品、花生及其制品等，厂家一般会在配料表中使用易辨识的名称，或在配料表邻近位置加以提示；加工过程中可能带入上述食品或其制品，也宜在配料表临近位置加以提示。因此，易过敏人群在挑选或食用元宵时需注意仔细查阅配料表，以及配料表邻近位置是否有提示信息。

两个日期要细看

贮存烹煮遵说明

产品标签上的生产日期和保质期要重点查看。选购元宵时，建议购买保质期内的品质稳定产品，不要购买已过保质期的产品。

按照法规要求，在预包装食品的标签上都标示着贮存条件。如速冻汤圆一般要求在-18℃条件下储存，无论在选购产品时还是购买后，都应确保产品贮存在标签标示的贮存条件下。

此外，通常在元宵包装标签上，厂家一般会给出合理的烹煮建议，消费者可参考以获得最佳口感。

营养标签细阅读

参照购买更合适

根据国家相关标准要求，元宵标签上还会提供营养标签。营养标签主要包括：表格形式的“营养成分表”，以及解释营养成分水平高低的“营养声称”和解释健康作用的“营养成分功能声称”。其中，营养成分表至少应标出5个要素（能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠）的含量及其占营养素参考值（NRV）的百分比。消费者可根据营养素参考值和自身状况选择食用。

元宵汤圆味虽美

特殊人群需注意

消费者可根据自己的喜好，按照预包装上标示的名称，选购元宵和汤圆。一般来说，甜味元宵的主要配料包括糯米粉、变性淀粉、白砂糖等。由于糖和油的含量相对较高，建议消费者要适量食用，消化系统相对较弱的老年人和儿童更要注意食用量，糖尿病和心脑血管病等特殊疾病患者谨慎食用。