特应性皮炎的中国诊疗标准

皮肤痒不算病，可痒起来真要命。皮肤干痒一挠一片红斑、头皮痒得厉害、皮肤剧烈瘙痒到无法入眠……可能都是特应性皮炎在作怪！北京大学人民医院皮肤科主任张建中教授估计，中国有10%—15%的儿童患有程度不等的特应性皮炎，成人有5%—8%左右，加起来，中国约有7000万至8000万的特应性皮炎患者。

世界卫生组织相关研究表明，在所有的疾病（内科、外科、妇产科、儿科）中，皮肤病对生活质量的影响占第四位。在皮肤病中，湿疹皮炎类——主要以特应性皮炎为代表，对生活质量、家庭、社会、医保等各方面影响占第一位。

很多特应性皮炎患者会焦虑、抑郁

“特应性皮炎的表现有一千个面孔。”张建中指出，老百姓说的湿疹或者医生诊断的湿疹，大约80%是特应性皮炎。除此之外，医生诊断的“神经性皮炎”“结节性痒疹”，实际上也是特应性皮炎。甚至有的病人头皮痒得不行，医生诊断为“脂溢性皮炎”，也是特应性皮炎。

特应性皮炎的表现有各种各样的皮疹，患者感觉瘙痒。“这种瘙痒不是一般的瘙痒。”张建中说，“严重的能到红皮病或者剥脱性皮炎的程度，就是90%以上的皮肤面积全部是皮疹，有渗出、剧烈瘙痒、不能睡觉，这对患者的生活质量影响太大了。”

北京大学人民医院皮肤科副主任医师赵琰指出，很多特应性皮炎患者有焦虑、抑郁的情况，有的甚至有自杀的倾向，“这种心理问题也是特应性皮炎的共病”。

如何判定中重度特应性皮炎？张建中介绍，患者可以根据皮疹的面积判断，假如超过5个手掌的面积，就属于中度，超过10个手掌面积就是重度。“如果到医院来，我们会算湿疹面积严重度的积分，算特应性皮炎的积分，这就复杂了。还有一条就是瘙痒得受不了，晚上睡不了觉，那一定是中重度的特应性皮炎。”张建中说。

“有人说特应性皮炎就是皮肤科的糖尿病、高血压。”张建中表示，特应性皮炎是慢性疾病，目前还没有办法根治。

有人将特应性皮炎称为非致命性疾病中疾病负担第一的皮肤病。据张建中介绍，负担主要分两种：个人和家庭的负担、社会的负担。“个人负担不用说，看病就要花钱，严重的时候要住院，住院就要陪护。如果家里有一个孩子患特应性皮炎，全家不得安宁。社会的负担体现在特应性皮炎的患病率高，中国大概有七八千万的患者。当然大多数是轻中度的，可以通过外用药和口服药解决问题。但是中重度的患者治疗就需要特殊的药物、强有力的武器。”

“1+X”——特应性皮炎的中国标准

赵琰指出，在过去几十年中，中国的特应性皮炎发病率有逐年增高的趋势。

“这和社会的进步有关系。很多研究表明，随着社会进步，环境发生改变，生活方式的改变使得过敏性疾病增加，比如吃的东西里面有添加剂，装修的材料中有过敏源等。”张建中补充道。

特应性皮炎发病率逐年增高，但是诊断率还很低。赵琰解释说：“一方面，我们既往对特应性皮炎的认识并不充分，其实临床上很多湿疹病、神经性皮炎等，本质还是特应性皮炎。另一方面，既往我们用的欧美的诊断标准对中国人群来讲并不敏感，湿疹其实是比较泛化的称呼，皮肤上有瘙痒、小疹子都诊断为湿疹，但是特应性皮炎是有比较明确的诊断标准的。”

“所以我们制定了特应性皮炎的中国标准。”张建中表示，国外的27条标准数都数不过来、记不住、没法用、敏感性比较低，中国的标准是2016年他所带领的团队提出来的，共3条：有超过6个月的湿疹，个人过敏史和家族过敏史，实验室检查嗜酸粒细胞和过敏原呈阳性。

张建中将特应性皮炎的中国标准称为“1+X”。“1”指超过6个月的湿疹，“X”指个人史、家族史或者化验中的任何异常等情况。“这样归纳就特别简化，中国的皮肤科医生大概有60%——70%都在用这个标准进行诊断。特应性皮炎的表现多，要和特应性皮炎鉴别的病也挺多，比如药物反应、疥疮以及一些少见的遗传性疾病，这些要到医院来做。”张建中说，“我们要问病人除了本人有湿疹表现，还有没有过敏性鼻炎、过敏性哮喘、过敏性结膜炎、荨麻疹这几类过敏性疾病，这是本人的方面。另外要看家属，特别是一级亲属（父母、子女）有没有湿疹、过敏性鼻炎、荨麻疹、过敏性结膜炎等疾病。”

“除了询问病人的个人史和家族史，还可以化验血液中的免疫球蛋白E，这是专门负责过敏反应的免疫球蛋白，正常人是没有的，或者即使有也非常低。假如病人这个指标非常高，超过正常人的5倍、10倍甚至100倍，十有八九是特应性皮炎。正规操作的过敏原检测阳性、血液中酸性粒细胞高也支持特应性皮炎的诊断。”张建中说，特应性皮炎的表现是“千面人”，但是要抓住它的本质。

治疗要规范，切忌打一枪换一个地方

“特应性皮炎在中国的治疗难点，在规范性上。”张建中说，很多病人打一枪换一个地方，看了中医看西医，看完西医看中西医结合，有的还要找所谓的祖传秘方，造成诊断和治疗不规范。

“要到正规医院的皮肤科，最好到特应性皮炎的专病门诊就诊。假如没有，要看医生介绍，找擅长湿疹、特应性皮炎或者过敏性疾病的医生也可以。”张建中介绍，医生会根据患者疾病的严重程度及患者年龄选择药物。

治疗比较轻微的特应性皮炎，一般以外用药为主，外用药主要有外用糖皮质激素（松乳膏、丁酸氢化可的松乳膏、曲安奈德乳膏、糠酸莫米松乳膏等）、钙调磷酸酶抑制剂（他克莫司软膏、吡美莫司乳膏等）。中等度的患者一般用外用药加口服药，口服药包括抗组胺药物（氯雷他定、地氯雷他定、咪唑司汀、依巴斯汀等）、抗生素（如红霉素族、四环素族或喹诺酮类抗菌素）、糖皮质激素、免疫抑制剂（环孢素、硫唑嘌呤、甲氨蝶呤等）、生物制剂等，需要在医生的指导下酌情使用。

大概10%—20%的病人是重度患者。过去重度患者就要用到免疫抑制剂，用免疫抑制剂大概70%、80%的人会有效。“免疫抑制剂有很多副作用，比如甲氨蝶呤、硫唑嘌呤、环磷酰胺、环孢素，但是为什么我们还用？因为没有更好的药物选择，我们只能用它。”

现在，特应性皮炎患者有了更多选择。2020年7月，达必妥？（度普利尤单抗）在中国上市，成为中国第一款获批用于治疗特应性皮炎的靶向生物制剂。2020年12月，达必妥？被纳入新版医保目录，用于传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度特应性皮炎。

特应性皮炎小贴士

如何预防特应性皮炎？

生活中要注意皮肤保湿，避免皮肤干燥，勿长时间洗热水澡，以免加重皮肤干燥及刺激皮肤。

贴身衣物要纯棉透气，保持宽松柔软，避免穿着化纤类等不易透气的衣服。

注意保持适宜的环境温度、湿度，尽量减少生活环境中的过敏原，如居室保持通风、透气、清洁，勤换衣物和床单、不养宠物、不铺地毯、少养花草等。

尽量母乳喂养，减少婴幼儿出现过敏的概率。

注意适当的锻炼，增强体质。

保持精神愉快，避免过度劳累、紧张和焦虑。

得了特应性皮炎该怎么办？

一旦发现相关症状，应及时到正规医院的皮肤科尤其是特应性皮炎的专病门诊查看，在医生的指导下坚持治疗。

特应性皮炎患者日常要注意观察哪些是导致发病或者引起疾病加重的因素，并注意避免。

发病期间，患者应避免饮酒和辛辣食物，对于有食物过敏的患者，避免食入致敏食物，注意观察进食蛋白性食物后有无皮炎和瘙痒加重。

对皮疹反复发作的婴儿，辅食添加要少量、逐一添加，并充分蒸煮。

对于婴儿或年幼的儿童，可采用大小合适的勺子，避免食物外溢，刺激口周皮肤。

沐浴有助于清除和减少皮垢、皮肤微生物。由于皮肤状态敏感，建议使用清水洗澡，水温32—40摄氏度为宜，每次10—15分钟，勿用碱性强的肥皂沐浴，如有必要可使用无刺激弱酸性（pH值约为6）的沐浴产品。沐浴后立即外用适合自己的润肤剂保湿皮肤，坚持每天使用两次以上。

（资料来源：百度健康医典、丁香医生）