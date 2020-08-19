北京京城皮肤医院互联网诊疗建设工作启动

北京京城皮肤医院于2020年7月启动了互联网诊疗服务平台的搭建，利用互联网技术构建线上医院服务平台，拟实现线上与线下医疗资源的深度融合，打造覆盖医院、医生、患者、医药、医保的新型医疗服务模式。

医院负责人介绍，互联网医疗项目融合医院“以患者为中心”的服务理念，以改善人民群众看病就医感受为出发点，通过信息化手段优化诊疗流程，旨在为患者提供及时、便捷、高效的线上诊疗服务，改善传统医疗“看病难”、“排队难”等现状，患者可足不出户、快速预约知名专家，并享受到远程会诊、在线复诊、电子处方、药品配送等一站式在线医疗服务。同时医院对信息系统和网络环境进行了升级改造，并采用人脸识别等先进技术，保障数据安全和患者隐私。医院在开展皮肤病互联网诊疗服务的基础上将设立“皮肤病疑难杂症远程会诊中心”，开展远程教学、在线会诊、基层医生培训等远程在线医疗服务。