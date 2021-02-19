节后消食 可灵活利用药膳汤水

春节期间合家欢聚，难免正餐大鱼大肉加前后年货零食，不少人容易出现消化功能紊乱。加之当下雨水已过，天气转暖，早晚温差较大，各种呼吸及消化系统疾病多发。

广州中医药大学副校长、省中医院副院长张忠德（德叔）提醒广大市民朋友，春节期间除了根据天气变化添减衣服，做好防寒保暖防湿，也要严格按照各级防控要求做好疫情防控和个人防护，养成良好卫生习惯；节假日饮食若不够节制出现食滞，节后可灵活利用药膳汤水来消食调脾胃。

日常起居外防疫病

德叔提醒，防病首先是严格按照各级防控要求做好个人防护，养成良好卫生习惯。

勤洗手、正确佩戴口罩；外出回到家中，妥善处置衣物、鞋子及随带物品；避免聚餐、聚会；少去公共场所；经常开窗通风；保持居室清洁。

其次，季节交替，防风保暖不能忽视。在每天的早晚或天气变化时，不论有没有感觉到冷，都应及时添加衣、帽、袜，护住头、颈项、胸、背、腹部及脚。

上半身衣服以高领、挡风为佳，宽松、孔隙大的衣服穿再多，也挡不住风寒的侵袭；帽子以舒适、不透风为宜；早上起床或泡完脚、洗完澡后，要及时穿棉袜；出汗后要及时更换干爽衣物；岭南地区年轻人不要那么着急穿上裙子或短裤。

节制饮食内调脾胃

春节期间，美食的诱惑真的很难抵制，但没有节制的暴饮暴食，不仅会加重脾胃负担出现食积，还会引起气血生化不足，导致肺气虚，使人体的防护墙变得薄弱，给外来病原提供可乘之机。应注意节制饮食，尤其是肉类、油腻、煎炸等难消化食物。

合理休息适量运动

饮食之外，不妄作劳避免熬夜、保证充足睡眠、适当锻炼身体，也能提高机体抗病能力。运动不宜剧烈，不宜大汗淋漓、气喘吁吁，否则可能耗阳气，易被外界病原侵袭。建议进行节奏和缓的运动，如打太极、瑜伽、八段锦等。此外，阳光明媚之时，可以去人少的地方晒一晒太阳。

中医消食推荐两个小妙招

如果节日饮食过量，需要及时帮脾胃调理一把。德叔在这里向街坊们支招：食积引起的胃胀、纳差、口臭、大便秘结者，推荐一道茶饮、一个穴位按摩法。

一道健脾消滞饮

食材：山楂15克，麦芽20克，雪梨1个，陈皮3~5克。

做法：食材洗净，雪梨切块，煮水代茶饮。

另外，咽痛、咽干，或伴咳嗽，少许黄痰者，推荐中药漱口：岗梅根20克、薄荷10克、桔梗10克、甘草10克，煮水后用药液漱口，每天1剂。

一套穴位按摩消食法

选穴：大陵、支沟、足三里。

大陵:位于腕掌横纹中点处。

支沟：位于前臂背侧，在手腕关节上3寸（4横指）处。

足三里：位于小腿前外侧，膝盖骨下方内外侧均有一凹陷，在外侧凹陷向下3寸（4横指），距离胫骨（小腿骨）往外1横指（中指）处。

操作方法：用拇指或食指指腹，置于穴位处按揉，力度要适中。每个穴位按揉150～200次，每日1次。

保护易感人群 推荐药膳预防

紫苏黄芪姜枣饮

食材：紫苏叶15克，黄芪15克，陈皮5克，生姜4～5片，红枣（去核）2～3枚，冰糖适量。

适宜人群：气虚为主者，表现为平素易感，容易疲劳，或出现鼻塞，流清涕，打喷嚏，怕风怕冷等。

陈皮五指毛桃煲竹丝鸡

食材：竹丝鸡1只，五指毛桃40克，陈皮3~5克，生姜3~4片，精盐适量。

适宜人群：阳虚、脾胃虚寒为主者，表现为胃口欠佳，口淡，口涎偏多，进食后容易胃胀，大便偏烂等。

当归煲羊肉

食材：羊肉350克，白萝卜100克 ，胡萝卜50克，枸杞10克，当归5克，生姜2~3片，精盐适量。

适合人群：肾阳虚为主者，怕风怕冷，手脚冰凉，腰膝酸软，夜尿频，大便烂等。

石斛陈皮炖甲鱼

食材：甲鱼1只，猪瘦肉150克，山药（鲜品）100克，石斛15克，陈皮5克，生姜2~3片，精盐适量。

适宜人群：阴虚为主者，咽喉不适，频繁清嗓，咽干，口干，或伴干咳，少痰，大便干结等。

健脾化湿汤

食材：鲤鱼1条，炒麦芽20克，薏苡仁20克，陈皮3~5克，白术15克。

适宜人群：痰湿为主者，容易困倦，头身困重，胸闷，痰多，胃胀，大便溏泄或粘腻，苔厚腻等。

节后饮食 解腻食谱推荐

饮食不节，吃得过于肥腻，肠道要罢工怎么办？广医三院临床营养科主管曾青山推荐，这几样餐前小吃、主食、糕点和茶饮适当搭配着吃，不但解腻还能助消化——

餐前小吃—醋萝卜

过节聚餐，大多有鱼有肉而且分量不少，曾青山建议在吃正餐前，可以先吃点醋萝卜——醋有助增进食欲，白萝卜则健胃消食，泡成醋萝卜，口感爽脆又开胃，不只是餐前，餐中配搭着适当吃也很解腻消滞。

主食——三色藜麦饭

曾青山提醒说，过节餐桌上大鱼大肉再多，也应适当吃点主食。她建议可吃些粗粮，如三色藜麦饭——一种由大米和三色藜麦以2:1的比例混合煮成的饭。

三色藜麦含有丰富的植物蛋白、多种氨基酸和矿物质，低热量低脂肪；将其与大米混合煮成饭，有助促进肠胃蠕动、加快代谢。

糕点——山楂糕

山楂糕是取山楂果汁配以白糖、琼脂冻结而成，口感爽滑，细腻可口，有助消积化滞解腻。

茶饮——绿茶普洱茶

绿茶：绿茶提神解乏，含有大量氨基酸与维生素，具有生津止渴，抗氧化，促进新陈代谢，缓解口腔异味等作用。不过曾青山提醒，空腹、胃寒者应少喝。

普洱茶：普洱茶解困醒脑，普洱熟茶性温，有助促进新陈代谢，暖胃。曾青山说，醇厚的普洱茶进入肠胃形成的膜附于胃表，对胃有保护作用。但普洱茶适合温饮不宜烫饮、冷饮，宜清淡为主，少喝太过浓酽的茶。

（广州日报全媒体记者翁淑贤 通讯员白恬）