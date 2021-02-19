春节快递何以成倍增长

春节不打烊，邮政快递在路上。今年春节期间，就地过年人群的寄递需求明显增加，据国家邮政局快递大数据平台监测显示，春节期间（2月11日至17日），全国邮政快递业累计揽收和投递快递包裹6.6亿件，同比增长260%。

新年伊始“开门红”，今年春节前仅用38天，2021年快递业务量就已超100亿件。流动的年货催生了新的消费需求，激活了庞大的内需市场。国家邮政局邮政业安全中心数据管理处副处长许良锋分析，今年年货节期间消费者需求旺盛，电商平台竞争激烈，快递企业纷纷加入“不打烊”行列谋求市场份额，“与以往年货节期间明显的波峰波谷相比，今年邮政快递业属于业绩长虹”。

供给侧储备能力增加，需求侧购物需求旺盛，双重作用带动了春节快递业务量的增长。邮政快递业在春节期间处于高位运行状态，全网揽收量是去年同期的3倍左右，投递量更是达到3倍至4倍。分地区来看，全网揽收和投递同比增长最快的都是中部地区，增幅分别达到359%和260%。

“百姓有需求，政府有组织，企业有准备，这是今年春节期间快递业务量快速增长的主要原因。”国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示，今年春节期间，国家邮政局指导邮政快递企业按照“不打烊、不休网、不积压”的主基调，加强与上游商家的对接，动态调节运力和人力，保障寄递渠道有序畅通。

为做好今年的春节保供工作，快递企业预先安排了超过100万名快递员以保障网络有效运转。为了保障快递时效，各家快递企业下足了功夫：中国邮政多举措保障派送时效；顺丰提前储备5%至10%的车辆运力作为应急资源；韵达速递通过科技化提升快件时效，数字化服务更加精准；中通在全国超过300个城市实现常态化服务；圆通对北京、上海等209个城市推出重点区域时效保障服务。

董彬彬是中通快递北京后海站点的快递员，负责护国寺街的派送工作，今年春节他所在的站点有六成员工选择留守。“我派送的区域是北京有名的景区，很多人都把北京特产寄回老家。人们对快递的需求越来越大了。”董彬彬说。

大幅增长的快递需求让快递员们非常忙碌，为了加强对留守一线的快递员的关心关爱，国家邮政局组织企业总部通过开展集体过年活动、发放春节礼包和生活物资等方式，使春节留守的快递员同样体会到“年味”。此外，还指导企业落实假期调休和加班工资等要求，切实保障快递员的合法权益。

虽然业务繁忙，但新冠肺炎疫情防控工作也没有松懈。为了让用户放心使用快递服务，邮政管理部门坚持“外防输入、内防反弹”的主线，将防疫要求贯穿始终。指导邮政快递企业全面落实行业疫情防控生产操作规范，严守境外输入关和进口冷链关，精准落实通风、消毒等防控措施。企业根据预测的件量规模和人员数量，储备了充足的疫情防控物资，包括消毒设备、消毒用品、口罩、手套、洗手液等。同时，还组织全行业按照国务院联防联控机制要求，稳妥有序组织做好疫苗接种工作。

今年春节期间，快件结构发生变化，电商类快件比重较去年同期增幅较大，大件的业务量增长较快，主要城市的快件需求更加旺盛。国家邮政局邮政业安全中心主任王丰表示，春节快递包裹承载的品类大多是食品、农特产品和亲人朋友之间互寄的礼物，这说明快递包裹如今已走向寻常百姓家，也直接反映了线上消费的蓬勃活力。