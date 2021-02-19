春节假期快递处理量达6.6亿件 同比增260%

本报北京2月18日电 （记者李心萍）国家邮政局快递大数据平台监测显示：春节假期（2月11日至17日），全国邮政快递业累计揽收和投递快递包裹6.6亿件，同比增长260%。

今年邮政快递业切换到“春节不打烊”的新模式，供给侧储备能力增加，需求侧宅经济购物需求旺盛，双重作用带动了春节快递业务量的增长。全网揽收量是去年同期的3倍左右，投递量更是达到3—4倍。分地区来看，全网揽收和投递同比增长最快的都是中部地区，增幅分别达到359%和260%。河南、江西、广东、浙江等省份的揽收量和投递量同比增幅均超过300%。

从快件结构看，电商类快件比重较去年同期增幅较大，大件的业务量增长较快，主要城市的快件需求更加旺盛。国家邮政局邮政业安全中心主任王丰表示，春节快递包裹承载的品类大多是食品、农特产品和亲人朋友之间互寄的礼物，这直接反映了线上消费的蓬勃活力。

为做好春节保供工作，邮政快递企业预先安排了超过100万名快递员以保障网络有效运转。为了加强对留守一线的快递员的关心关爱，各级邮政管理部门指导企业落实假期调休和加班工资等要求。

《 人民日报 》（ 2021年02月19日 02 版）