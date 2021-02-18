冒牌知名医院之风当休矣！

近日新华社发布消息，市场监管总局将开展坚决清理整治知名医院被冒牌问题行动，全面清理含有知名医院字号的市场主体。逐一核查在名称中使用“协和”“华山”“同济”等知名医院字号的营利性医疗机构（含企业、个体工商户），严厉惩处扰乱医疗市场秩序违法行为。而在2020年7月，国家卫生健康委办公厅、民政部办公厅、市场监管总局办公厅、国家中医药局办公室就已联合印发《关于进一步规范医疗机构名称管理工作的通知》，要求进一步规范医院名称管理，明确对于申请登记含有知名医院相关字词的，无相关授权的一律不予登记。

消息一出，令人拍手称快！知名医院凭借其雄厚的医疗实力和专业能力赢得了广泛的社会信誉和口碑，人们在就诊时往往更倾向于选择这些知名的医院。而个别机构正是利用了大众的这种心理，导致知名医院被冒牌的现象层出不穷。此前据媒体报道，有多家“协和医院”散布各地，但除了北京协和医院，只有两家医院与“协和”有历史渊源。“同济”“华山”等知名医院，同样长期遭遇“傍名牌”困扰。

“傍名牌”是一种不正当竞争行为。“山寨医院”损害的不只是患者利益，还严重损害正牌医院的声誉和知识产权。部分营利性机构的医务人员、医疗资源和医疗水平很可能都没有达到标准水平，更有甚者，部分营利性机构还存在医务人员没有获得专业资格证书的现象，这种营利性机构擅自使用“协和”等知名医院字号，就是在欺诈、误导人民群众，在医疗活动中危害患者身体健康，严重侵害了正规医院的合法权益和公众形象，扰乱了正常医疗秩序。

大道之行，天下为公；良法善治，民之所向。对这种不正之风进行整治是非常有必要的，是坚持“人民至上、生命至上”的具体体现。 医院是给人看病的地方，不是做“生意”的地方。对这些非法“傍名牌”牟利的医疗机构，必须完善法律法规、严格监管，“协和”“同济”“天坛”等知名医院，也应积极向市场监管部门提供自己被冒牌的情况，也可以依据商标法、反不正当竞争法等法律法规维护自身权益。

此外，有关监管部门应抓住冒牌作假的痛点，让违法者付出巨大代价。患者就医之前也要仔细甄别，可以通过查看当地卫健委备案等相关信息来进行医院评估和判断，主动抵制并积极举报“山寨”医院。 社会各界要共同努力，擦亮眼睛，将“山寨”医院赶出市场，还人民一个安全的诊疗环境！