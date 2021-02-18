国家卫健委：2月17日新增新冠肺炎确诊病例11例 均为境外输入病例
人民网北京2月18日电 18日，国家卫生健康委于官网发布截至2月17日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。2月17日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，均为境外输入病例（上海4例，广东3例，四川2例，黑龙江1例，湖北1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。
当日新增治愈出院病例48例，解除医学观察的密切接触者426人，重症病例与前一日持平。
境外输入现有确诊病例217例（其中重症病例2例），现有疑似病例6例。累计确诊病例4903例，累计治愈出院病例4686例，无死亡病例。
截至2月17日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例520例（其中重症病例10例），累计治愈出院病例84650例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89806例，现有疑似病例6例。累计追踪到密切接触者974949人，尚在医学观察的密切接触者8347人。
31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者20例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察26例（境外输入14例）；尚在医学观察无症状感染者357例（境外输入288例）。
累计收到港澳台地区通报确诊病例11798例。其中，香港特别行政区10812例（出院10270例，死亡197例），澳门特别行政区48例（出院46例），台湾地区938例（出院879例，死亡9例）。
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