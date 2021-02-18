鱼刺“卡喉”专家建议尽早就医

“一说话就疼，一喝水更疼！”大年初五晚7时30分，同仁医院耳鼻喉科急诊室来了一位50多岁的女性患者，吃晚饭时被鱼刺卡住了喉咙，想尽办法也弄不出来，只好到医院就诊。耳鼻喉科主治医师齐欣萌介绍，过年期间，同仁医院耳鼻喉科急诊接诊的患者中，超过三分之一都是咽部及食道异物患者。

齐欣萌对这位患者进行了常规表面麻醉，在纤维喉镜的辅助下，使用下咽异物钳取出了鱼刺，患者的疼痛当时就缓解了。“虽然不疼了，但划伤还在那儿。在两三天内，您饮食上还是应该以软质食物为主。”齐欣萌嘱咐患者。

“咱中国人讲究‘年年有鱼（余）’，过年餐桌上少不了一道鱼菜，所以这几天因食道异物特别是鱼刺卡喉来就诊的患者明显增多了。”齐欣萌告诉记者，春节期间同仁医院耳鼻喉科急诊24小时的接诊量在120人左右，其中超过三分之一都是咽部及食道异物患者。

鱼刺、鸡骨、枣核等都是经常“卡”住喉咙的硬物。齐欣萌说，食道异物的患者以老年人居多，这是因为老年人口腔和咽反射不如年轻人敏感。因此，她提醒老年人在吃鱼、吃枣等容易被“卡住”的食物时一定要小心，“最好用手剃刺、去核，以免发生无意识的吞咽。”

另外，许多广为流传的处理鱼刺的“偏方”都是不可取的。比如有人说喝醋可以把鱼刺“泡软”，这就十分不科学。齐欣萌解释，醋在咽喉及食道只是“一穿而过”，不仅不可能把鱼刺泡软，还有引发感染、溃疡的风险。又比如说，用馒头把鱼刺“顺”下去的办法，就更加危险了，“硬质食物可能让异物在食道壁扎得更深，甚至带着异物‘顺流而下’，划伤‘沿路’的食道壁。”

齐欣萌建议，一旦发生食道异物，不要吃任何东西，尽早就医。“有的患者存在侥幸心理，以为异物过两天自己就‘顺’下去了。挺个四五天再就医，不仅症状更严重了，治疗难度也增加了。”（记者 孙乐琪）