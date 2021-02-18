阑尾并非演化残迹 切除后可能增加多种疾病风险

临床上，急性阑尾炎是最常见的急腹症之一，人一生中患急性阑尾炎的风险为6.7%—8.6%。近年来，我国急性阑尾炎的发病率呈逐年上升态势。

目前，腹腔镜阑尾切除术仍是急性阑尾炎的首选治疗方案。然而，阑尾是一个有功能的器官，切除与否尚存在巨大争议，需要科学看待，不可“一切了之”。近日，郑州大学第一附属医院消化病院院长刘冰熔教授及其团队成员宋明洋硕士以“阑尾切除术对人体的长期影响”为题，在国际期刊《胃肠肝病学专家评论》上发表了一篇研究综述。详细介绍了阑尾切除术与结直肠癌、心血管疾病、胆结石、溃疡性结肠炎、克罗恩病、帕金森病及其他疾病的内在关联和演变趋势，为人们重新审视阑尾开启了一扇天窗。

研究显示，目前大多数研究认为阑尾切除术与人体肿瘤的发生有关，既包括结直肠癌，还包括食管癌、胃癌和淋巴瘤等。一项对75979例阑尾切除病例和303640例未行阑尾切除术的大型队列研究发现，阑尾缺失者的结直肠癌总发病率比对照组高14%，且这种风险在阑尾切除术后1.5—3.5年更高。

刘冰熔认为，在临床上遇到结直肠癌风险较高（如纤维性食物摄入少、有家族史等）的急性阑尾炎病例时，应慎重选择将阑尾切除术作为首选治疗方案。

一项对4916例阑尾切除术患者和4916例未行阑尾切除术患者随访5年的队列研究发现，行阑尾切除术的患者发生胆结石的风险比未行阑尾切除术的患者高1.79倍，尤其是女性患者。

刘冰熔指出，对于胆结石发病风险较高（如家族史、高热量饮食、高剂量雌激素治疗、肥胖等）的急性阑尾炎患者，应慎重选择将阑尾切除术作为首选治疗方案。

在他看来，人类所有器官均是千百年进化的结果，任何器官的存在都有其天然合理性。有些器官被认为无用那是因为人们的认知还很肤浅。正像人们很久以前根本不知道淋巴系统的重要性一样，人类目前对人体的了解还远远不够。

“现在有越来越多专家学者逐渐认识到，阑尾并不是没什么用的演化残迹，不是多余的器官，不应该受到冷落并被随意割弃。”刘冰熔说。