餐饮企业春节期间响应“光盘行动”

节约粮食，反对浪费，《北京市制止餐饮浪费规定》草案正在向社会公开征求意见。节日期间记者走访一些餐饮门店发现，许多餐饮门店响应“光盘行动”，采取措施引导顾客减少不必要的浪费，有的推出了小份菜、半份菜，有的上岗光盘行动倡导员，有的主动提醒顾客将没吃完的饭菜打包回家，让“年年有余”回归本意。

“先生，这个鱼咱们剩得挺多，我给您打包吧。”看到客人桌上的菜还有剩余，胡大饭馆的光盘行动倡导员李会迁主动上前提醒。李会迁对记者说：“以前过年出现剩菜剩饭现象，客人就拿‘年年有余’为浪费行为找说辞；现在我们倡导员会主动劝他们把剩菜剩饭打包，减少浪费。”

除了劝导打包，在胡大饭馆总店，店内摆放了“加入光盘行动 向浪费说不”的红色提示牌，就餐的每张桌子上也有醒目的提醒。“我们的小龙虾按只售卖，还有一些小份菜、半份菜，咱们根据自己的食量和口味来点就行。”客人坐下后，每一桌的服务员都会主动引导适量点餐。

“去年我们推出了小份的水煮鱼、香辣美容蹄、馋嘴蛙仔、鸡蛋裹馒头片和香辣河蟹等，由于就餐的人两三位一块儿来的较多，小份菜销量已经占到了30%左右。”店长薛丽娟介绍。

除了点餐员的温馨提醒，戴着袖章的两名倡导员也会来回巡视督导。“他们会提醒客人积极响应光盘行动，如果餐后无剩余结账时将获得20元代金券奖励；还会时不时‘检查’下客人的订单，如果看到客人点的菜过多了，还会征求客人的意见为其退单。”薛丽娟说，客人餐后剩余较多，倡导员则会主动提出为其打包。

薛丽娟介绍，自去年8月推广“光盘行动”以来，胡大饭馆4家门店共培训上岗40位倡导员，节约的效果也已经显现，其中店内厨余垃圾的产出量已经减少约四成。

在海底捞、上海老饭店等热门餐饮门店，也随处可见“半份菜”“光盘行动”的宣传。在海底捞日坛店，电子屏等位置投放了半份菜主题海报，倡导“美味不浪费，光盘行动从你我做起”；在小料台，“少拿勤取”的宣传牌十分显眼。客人刚坐下，服务员就会主动提醒“少点勤加”。

春节期间来上海老饭店就餐的以家庭居多，服务员在客人点菜时总提醒注意菜量，经典的“八宝饭”也根据顾客需求分成大份小份，吃不完鼓励打包带走。

除了“下馆子”的，许多在家里精心准备菜肴的市民也摒弃讲排场的过节老习俗。“以往我们都是买一堆菜把冰箱填得满满的，后来许多菜都放坏了，很浪费，今年是吃多少买多少。每顿饭做几个菜，根据吃饭的人数和喜好来定，既节省又吃得舒适。”市民詹静告诉记者。

每年都在家筹备年夜饭的王烁认为，以前大家都追求“年年有余”，“其实‘年年有余’的寓意是每年都有多余的财富及食粮，不铺张浪费，才能‘年年有余’。”（记者 任珊）