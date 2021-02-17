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31省份新增新冠肺炎确诊病例7例 均为境外输入病例

2021年02月17日08:46 来源：中国新闻网

　　据国家卫健委网站消息，2月16日0—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例7例，均为境外输入病例(广东6例，四川1例)；无新增死亡病例；新增疑似病例5例，均为境外输入病例(均在上海)。

　　当日新增治愈出院病例55例，解除医学观察的密切接触者1212人，重症病例与前一日持平。

　　境外输入现有确诊病例223例(其中重症病例2例)，现有疑似病例6例。累计确诊病例4892例，累计治愈出院病例4669例，无死亡病例。

　　截至2月16日24时，据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例557例(其中重症病例10例)，累计治愈出院病例84602例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89795例，现有疑似病例6例。累计追踪到密切接触者974753人，尚在医学观察的密切接触者8577人。

　　31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者6例(均为境外输入)；当日转为确诊病例1例(为境外输入)；当日解除医学观察29例(境外输入9例)；尚在医学观察无症状感染者363例(境外输入282例)。

　　累计收到港澳台地区通报确诊病例11781例。其中，香港特别行政区10796例(出院10232例，死亡195例)，澳门特别行政区48例(出院46例)，台湾地区937例(出院859例，死亡9例)。

(责编：白帆、连品洁)


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