国家卫健委：2月15日新增新冠肺炎确诊病例16例 均为境外输入病例

人民网北京2月16日电 据国家卫生健康委官网消息，2月15日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例16例，均为境外输入病例（广东8例，上海5例，陕西2例，四川1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例48例，解除医学观察的密切接触者828人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例234例（其中重症病例2例），现有疑似病例1例。累计确诊病例4885例，累计治愈出院病例4651例，无死亡病例。

截至2月15日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例605例（其中重症病例10例），累计治愈出院病例84547例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89788例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者974607人，尚在医学观察的密切接触者9643人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者11例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察18例（境外输入6例）；尚在医学观察无症状感染者387例（境外输入286例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例11773例。其中，香港特别行政区10788例（出院10207例，死亡193例），澳门特别行政区48例（出院46例），台湾地区937例（出院859例，死亡9例）。