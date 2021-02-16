春节长假临近尾声 调节身心状态的四剂良药

春节长假临近尾声，人们即将回到自己的工作岗位。

节后的我们该如何调节自己的身心状态？

设置作息缓冲期

提前走出舒适圈

长假结束，人们需要离开悠闲舒适的氛围，立刻回到高度紧张的工作状态，由于心理和生理上的“惯性”，会感到很不适应，从而产生对上班的不适感，甚至还会出现抑郁、焦虑、心悸、失眠等问题。

这时大家应提前调节，主动适应，不妨给自己设置一个生活、工作的作息缓冲期。比如在假日最后一天有意识地做一些与工作有关的事，将自己的心理状态调整回工作状态上。最重要的是保持平和的心态，意识到这些症状是人们重启工作状态时自然产生的，接纳这个重启的过程，不要对自己的状态有过多的苛责。另外，工作安排上要循序渐进，可以先从简单工作开始做起，慢慢过渡到正常的工作节奏中。

顺应身体调节奏

尽快调整生物钟

长假期间，人们往往会打乱平时的作息时间，生活失去规律，因此容易在节后出现失眠、早醒，以及情绪低落、精神不振等情况。

这时，我们应尽快调整生物钟，按照原来正常的上班节奏来安排作息。中医认为人体经络循行有其气血旺盛的时间点，如：晚上11点到凌晨3点是足少阳胆经和足厥阴肝经的经络气血运行恢复的时间节点，此时要保证充分的休息；早晨5点到7点是手阳明大肠经的气血循行旺盛的时间点，这个时间点排便有利于肠道功能正常运行。因此，建议按照身体时间节律来安排作息，让各系统能够恢复正常运行的节奏。

适度运动消疲劳

始终保持精气神

春节长假期间，人们往往会增大饮食上的摄入，再加上疫情的影响，运动量大幅减少，其后果不仅仅是“每逢佳节胖三斤”这么简单，人们的“精气神”也会受到影响，整个人变得“懒懒的”。因此，节后要逐渐恢复运动，消除疲劳、恢复精力，同时增强消化系统的功能，提高免疫力。另外，运动还可缓解抑郁和紧张情绪，对适应忙碌的工作以及减掉“过年肥”大有帮助。

不过，节后恢复运动切不可急于求成，需对运动量有所控制。目前，受疫情影响，运动场所相对受限，为了避免人群聚集，大家可以选择瑜伽、跳绳、健身操、太极拳、八段锦等对场地要求较少的运动，循序渐进，逐步提高运动强度、提升体能。

除此以外，我们提倡“养生生活化，生活养生化”，在运动场所相对受限的时期，我们可以把运动养生融入日常生活。比如增加家务劳动，少坐电梯、多爬楼梯，外出乘坐公交车时提前下车步行至目的地等，以此改善自己的身体状况。

强健体魄增信心

科学防疫少烦恼

目前，疫情的常态化防控已经融入日常生活，我们应该以科学的手段面对疫情。例如：坚持戴口罩、勤洗手、少聚集；提前准备好节后工作所需的消毒、防护用品；多选择步行、骑行、自驾车上下班；与人社交时，尽量保持“一米线”的安全距离……

面对疫情，我们更要保持科学的心态。关注权威信源，增强识别信息的能力，减少谣言的产生，避免不必要的恐慌。此外，接纳自己的不良情绪，同时相信政府的防疫措施，可适当把精力放到更有兴趣的事情上，转移注意力，排解焦虑情绪。

（作者为中国中医科学院广安门医院主任医师，本报记者王君平整理）

《 人民日报 》（ 2021年02月16日 07 版）