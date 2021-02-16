一场突如其来的新冠肺炎疫情，让越来越多人认识到锻炼的重要性，加入到全民健身的行列中。

人们健身热情高涨，锻炼方式打破时空界限，既“入云端”又“接地气”；健身场所从线下健身房拓展到更多场景；健身器材从哑铃、瑜伽垫丰富到“健身环”、虚拟动感单车等，更具互动性、趣味性。

疫情防控期间，健身爱好者积极探索新奇有趣的健身路径，“云健身”蕴含勃勃生机，居家体育开启一片新天地。

云端赛事

势头正旺

“原以为错过了这次跑厦门马拉松的机会，没想到还能‘云参赛’！”来自福建漳州的马拉松爱好者黄先生在报名厦门马拉松时没有中签，可为期7天的线上赛弥补了他的遗憾。和黄先生一样，众多马拉松爱好者通过这场“云上马拉松”过足了瘾。

去年10月，由中国田径协会主办的“跑遍中国”线上马拉松系列赛顺利启动，计划开展千余场赛事，以线上线下相互融合的方式吸引更多人参与活动，推动全民健身，助力全民健康。据了解，截至目前已有30余万跑步爱好者报名参加了线上比赛，厦门马拉松线上跑便是系列赛中的一站。

与线下赛事不同，“线上跑”没有地域、人数限制，给了更多跑者参与的机会。同时，“线上跑”参与时间相对自由，比赛线路也更灵活，降低了参与门槛，减轻了人员聚集带来的疫情防控压力。

线上马拉松，参赛体验也不错。参赛者可以获得组委会颁发的电子成绩证书，完赛成绩也将纳入中国田径协会线上赛数据库。组委会还给参赛者准备了礼物，包括纪念品、景点门票，还有直通线下马拉松的参赛名额。

几年前，线上马拉松就受到了不少跑步爱好者的青睐，中国田径协会还专门出台《关于开展线上马拉松等跑步活动的指导意见》，对如何科学开展线上跑步活动给予指导。

智慧健身

趣味十足

平时不爱运动的河北邢台市民李鹏飞从未想过，有一天自家客厅会变成“健身房”。以前他很少锻炼，可是眼看着自己体重快要逼近180斤了，他果断网购了一台AI健身车。

家人以为李鹏飞这次只是“心血来潮”坚持不了多久。没成想几个月过去了，他不仅坚持了下来，还鼓励家人朋友一起健身。“我经常和朋友联网‘云骑行’，你追我赶，乐此不疲。科技融入健身场景，给我们打开了一扇新的大门。”

体育运动具有互动、游戏等属性，大数据、云计算等技术赋能，使运动更加智能化、个性化，能进一步激发大家的参与热情。可穿戴设备，可以实时记录运动轨迹、身体指标等数据，进行健康自检；点开手机，可以设置个性化运动场景，对场地设施进行智能化管理。

不久前落幕的第二届全国智能体育大赛让我们对全民健身的未来图景有了更清晰的想象。大赛充分运用智能技术，融合社交、竞技、场景内容等元素，广泛连接全国各地的体育健身爱好者。“大赛不仅是引领全民健身的重要旗帜，更是推动智能体育产业发展的关键抓手。”大赛组委会执行主任潘建臣说。

多方联动

接力未来

“云健身”好处虽多，但目前看仍是外出运动受限情况下的权宜之计。健身具有体验性、社交性强等特点，而“云健身”很难达到即时互动的效果，很多体育活动也暂时没办法在线上开展。健身达人刘先生对此感受颇深，“这虽然能消解些许宅在家里无法运动的遗憾，但我仍然很怀念在健身房‘撸铁’的感觉，家里没有健身房那种运动氛围，不能跟教练实时互动。”

“云健身”没有线下健身时老师的手把手指导，也缺少互相支撑的社交环境氛围，健身者的运动习惯比较难保持，很有可能三天打鱼两天晒网。因此，无论线下运动还是“线上健身”，最重要的都是持之以恒，要练得科学、练得健康。

武汉体育学院教授柳鸣毅提醒，一定要根据自己的身体状况、年龄、居住环境等，找到适合自己的健身方法，最好能制订适宜的训练计划，防止损伤和过度训练，“跟着视频锻炼或与好友线上比拼时要量力而为，以中低强度为主，不要太过追求力量和速度。”

放眼当下，人们的健身意识被进一步唤醒，互联网属性在全民健身领域随处可见。面向未来，着眼全民健身发展，如何将线上与线下更好地融合，将是摆在我们面前的一道必答题。

《 人民日报 》（ 2021年02月16日 07 版）