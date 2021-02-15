国家卫健委：14日新增新冠肺炎确诊病例9例 其中本土病例1例

新华社北京2月15日电 国家卫生健康委员会15日通报，2月14日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例9例，其中境外输入病例8例（广东4例，天津1例，上海1例，河南1例，陕西1例），本土病例1例（在河北）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例61例，解除医学观察的密切接触者1615人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例236例（其中重症病例3例），现有疑似病例1例。累计确诊病例4869例，累计治愈出院病例4633例，无死亡病例。

截至2月14日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例637例（其中重症病例11例），累计治愈出院病例84499例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89772例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者974265人，尚在医学观察的密切接触者10129人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者10例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察39例（境外输入11例）；尚在医学观察无症状感染者396例（境外输入283例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例11764例。其中，香港特别行政区10779例（出院10185例，死亡193例），澳门特别行政区48例（出院46例），台湾地区937例（出院859例，死亡9例）。