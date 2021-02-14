31省份新增确诊病例7例，均为境外输入病例
据国家卫健委网站消息，2月13日0—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例7例，均为境外输入病例(上海2例，广东2例，内蒙古1例，四川1例，陕西1例)；无新增死亡病例；无新增疑似病例。
当日新增治愈出院病例81例，解除医学观察的密切接触者1021人，重症病例与前一日持平。
境外输入现有确诊病例240例(其中重症病例3例)，现有疑似病例1例。累计确诊病例4861例，累计治愈出院病例4621例，无死亡病例。
截至2月13日24时，据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例689例(其中重症病例12例)，累计治愈出院病例84438例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89763例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者974156人，尚在医学观察的密切接触者11635人。
31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者17例(均为境外输入)；当日转为确诊病例1例(为境外输入)；当日解除医学观察58例(境外输入14例)；尚在医学观察无症状感染者428例(境外输入287例)。
累计收到港澳台地区通报确诊病例11752例。其中，香港特别行政区10767例(出院10160例，死亡193例)，澳门特别行政区48例(出院46例)，台湾地区937例(出院859例，死亡9例)。
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