健康过春节，个人防护如何做？

编者按：“律回春晖渐，万象始更新。”在农历春节这个传统佳节，受疫情影响，很多人响应号召，就地过年，也有很多人，跋山涉水，回家过年。不论采取何种方式过年，疫情防控都是第一条。春节期间，个人如何做好健康防护？对此，人民网专访北京丰台区方庄社区卫生服务中心主任吴浩。

记者：做好疫情防控工作，我们每个人都是责任人。春节期间，就地过年应如何防疫？如果回家过年，又有哪些关键问题需要注意？

吴浩：如果回家过年，第一个就是在返乡的路途中要做好个人防护，全程佩戴口罩，随身携带手消。如果路程时间比较长，建议准备两个口罩，规范佩戴。从以往经验来看，一般戴口罩、勤洗手、通风好的话，即使接触到新冠肺炎患者，感染的几率也会大大降低。

第二个就是到家里以后的管理。首先要提前了解当地的防疫要求，遵守当地疫情管理要求。再者，因为无法确定沿途是不是有被感染的可能性，建议刚到家的头几天，要注意个人健康监测。总的来说，在低风险地区持有核酸检测证明的话，基本上是不用居家管控的，但是在疫情常态化条件下，还是建议少串门、别熬夜。春节期间，如果走亲访友，那么一定要注意多通风、戴口罩。

第三个就是聚餐。一定要用公筷公勺，尽可能减少就餐人数，缩短就餐时间。就餐时，面对面攀谈风险较高，建议尽量错位落座，降低风险。

如就地过年，建议主要注意以上内容的第二条、第三条。

记者：我们知道，2020年初，您作为社区防控专家组负责人带队奔赴武汉期间，曾编审了《新型冠状病毒感染防治社区手册》，这对社区疫情防控工作具有重要指导意义。在春节期间，社区应该如何做好疫情防控工作？需要把握哪些关键点？

吴浩：重点是要监测烧点。第一个是监测居民，特别是中高风险地区返乡人员，要对他们进行健康检测，起到预警作用。第二个是监测烧点，对于发热和疑似的患者，要及时报告，及时转诊筛查。

记者：在社区疫情防控工作中，有哪些常见的误区？采取了哪些对策？

吴浩：大家对疫情控制方面都比较积极，但在疫情防治方面则相对弱一点。我们提倡群防群控，其中群防很关键。培养良好的个人生活习惯，提高健康素养很重要，要加大宣传，普及健康知识。

防疫宣传要注意信息的可及性，方便老百姓获取，比如，在广大农村地区，可以充分利用大喇叭、宣传海报等方式进行宣传。在语言方面，要尽量少用专业术语，做到通俗易懂；少用空洞号召，多写实用技巧；强调勤洗手、少聚集、少串门。总之，要让老百姓随时随地都能获取相关科普知识。

记者：您曾经讲过，无论是日常防病、注射疫苗，还是疫情防控，做得越好就越体现不出来，做得越到位反而不容易被人看到。就春节期间疫情防控工作来说，社区做了哪些工作，让这种看不见的守护惠及每一位居民？

吴浩：比如，大家常见的扫码制度。每一次的扫码，大家可能觉得没什么技术含量，但其实这个很重要。如果每个人都遵守扫码制度，一旦发现病例，我们就能快速追踪。所以，精准防控依赖于平时的精准数据监测。

防御越精准，研判就越精准。通过做好各种日常防护措施及精准的数据监测，开展环境采样检测，提高掌握数据的能力，积累疫情防控经验等，我们才有可能实现定点隔离封闭。另外，在物防方面，我们也做了大量工作，这些工作虽然老百姓平时是看不到的，但确实非常重要。