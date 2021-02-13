不松劲、不打烊、年味浓 “防疫”春节这样过！

2021年春节，为守护好来之不易的疫情防控成果，配合整体防疫大局，民众在响应就地过年倡议的同时，积极遵守防疫要求，在确保健康安全的前提下，将这个春节假期过得有滋有味。

不论是在商场、超市、动物园、游乐场，还是在医院、理发店、社区、村口，民众们都主动配合疫情防疫，做到“防疫人人有责，健康人人受益”。

商场内，女士难掩口罩下绽放的笑颜。人民网记者 崔元苑摄

春节期间，在位于北京市朝阳区双井街道的某商场内，一家三口佩戴口罩悠闲游逛。在商场中心位置的特色展台前，阿姨摆出跳舞的姿势，难掩口罩下绽放的笑颜，家人赶忙用手机记录下她的美好心情。

京客隆超市（甜水园店）玻璃门上贴满科学防疫标语。 人民网记者 杨迪摄

北京市朝阳区京客隆超市（甜水园店）的玻璃大门上，贴满了“坚决打赢疫情防控阻击战”“抗击疫情从我做起”“进入公共场所请佩戴口罩”等醒目标语及五彩缤纷的宣传图片，与玻璃门上方充满节日喜庆的大红灯笼相映成趣。超市严格按照防范规定，消费者需要先扫描健康码、测量体温后，再有序进入超市。

购物中心休闲娱乐区，孩子们佩戴口罩进行娱乐。人民网记者 崔元苑摄

春节期间，在位于北京市朝阳区西大望路的某大型购物中心休闲娱乐区，家长和孩子们均佩戴口罩，在家长的看护下，孩子们保持安全距离，玩桌面冰球不亦乐乎。

北京动物园南门，游客正在按照防疫规定有序入园。 人民网记者 孙红丽摄

北京动物园南门，游客在测温验码，确认健康绿码后进入园区。今年2月11日至2月17日，北京动物园等市属10家公园在做好防控措施的前提下向市民免费开放，实行限量、预约、错峰游园。北京动物园提示，入园游览请文明游园，科学佩戴口罩，保持安全社交距离，不扎堆、不聚集。进入室内空间时以及在室外间距不足1米时须佩戴口罩。

超市内，小朋友手套塑料袋学习安全购买冷链食品。 人民网记者 杨迪摄

大年三十，超市内充满了节日的喜庆氛围。一位小朋友手套塑料袋，正在学习如何在做好个人防护的情况下，安全购买冷链食品。

对于居民购买冷链食品应做好的防范措施，陕西省卫生健康委员会副主任马光辉在陕西省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上曾表示，居民在选购海鲜、肉类等冷链食品时，应佩戴一次性手套或使用一次性购物袋套在手上进行挑选，不要直接用手碰触食物，采购完成后，应进行手部清洁。

北京市的一家理发店内，发型师正在为顾客理发。 人民网 董童摄

我国目前的新冠肺炎防控成果来之不易，离不开每个人的辛勤付出。在春节期间北京市的一家理发店内，顾客和发型师严格遵守防疫要求，在洗头、剪发的全过程中，始终佩戴口罩。每位发型师身前的桌子上，都设有为剪刀等工具消毒的机器，做到“每客一换”。顾客的等候区也刻意留出单独区域，与他人之间保持有效的安全距离。

社区工作人员帮助老年人填写入院就诊信息。 人民网记者 乔业琼摄

作为离老百姓最近的医疗服务机构，春节期间，北京方庄社区卫生服务中心依然陆续有居民前来就诊，其中以在附近居住的老年人居多。针对老年人常见的扫健康码困难等问题，方庄社区卫生服务中心特别培训工作人员手动代填相关信息，让老年人无忧就诊。

村口，工作人员正在对来访人员和车辆登记检测。人民网记者 孙红丽摄

春节期间，在北京昌平区沙河镇七里渠南村，防疫工作人员正在对过往人员及车辆进行信息登记、查验健康码等。社区、农村是疫情防控的重要关口，在做好疫情防控宣传排查工作的同时，七里渠南村利用标语、海报等进行多种形式的防疫知识宣传，倡导健康文明的生活习惯。

医院安保人员正在指导患者扫码进院，有序就医。人民网记者 乔业琼摄

春节期间，北京朝阳医院就诊患者依然很多。“我不会用智能手机，怎么进医院？”一名60岁左右的患者因不会使用健康码而着急不已。“阿姨，别急，您可以从小程序里面找到健康码，也可以从旁边的‘老年通道’进入医院。”在安保人员的引导下，患者顺利经过体温检测等程序进入医院。

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