国家卫健委：2月12日新增新冠肺炎确诊病例8例 均为境外输入

人民网北京2月13日电 （记者李源）13日，国家卫生健康委于官网发布截至2月12日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。2月12日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例8例，均为境外输入病例（上海3例，广东3例，天津1例，辽宁1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例65例，解除医学观察的密切接触者2045人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例244例（其中重症病例3例），现有疑似病例1例。累计确诊病例4854例，累计治愈出院病例4610例，无死亡病例。

截至2月12日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例763例（其中重症病例12例），累计治愈出院病例84357例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89756例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者973429人，尚在医学观察的密切接触者11929人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者14例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察30例（境外输入12例）；尚在医学观察无症状感染者470例（境外输入285例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例11740例。其中，香港特别行政区10755例（出院10136例，死亡192例），澳门特别行政区48例（出院46例），台湾地区937例（出院859例，死亡9例）。