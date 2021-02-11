全年无休，他却说：除夕值班，就让我来吧！

除夕当天（2021年2月11日），吴浩（右二）依然坚守工作岗位，走访各科室。人民网记者 乔业琼摄

大年三十，早上8点，北京方庄社区卫生服务中心。

着白衣，戴口罩，佩党徽，一切就绪，开工！

“从武汉到石家庄，一年都忙在外地，春节回京，就让我来值班吧！” 作为北京方庄社区卫生服务中心主任，疫情哪里严重就去哪里，病人哪里需要就在哪里，吴浩去年一年都没怎么着家，临近春节，好不容易回趟家，又在除夕的值班表上亲自添上了自己的名字。

“我们提倡群防群控，其中群防很关键。”结合实际情况，吴浩说，目前，大家对疫情的控制方面都比较积极，但在疫情的防治意识方面则相对弱一点。加大宣传，普及健康知识，培养良好的个人生活习惯，提高健康素养很重要。

受疫情影响，很多人响应号召，就地过年，也有很多人，跋山涉水，回家过年。不论采取何种方式过年，工作在疫情防控最前线的吴浩最担心的就是个人健康防护问题，说的最多的就是请大家一定要保护好自己，做好个人健康防护。

“如果回家过年，首先，在返乡的路途中一定要做好个人防护，全程佩戴口罩，随身携带手消。如果路程时间比较长，建议准备两个口罩，规范佩戴。”吴浩说，从以往经验来看，一般情况下，做到戴口罩、勤洗手、通风好的话，即使接触到新冠肺炎患者，感染的几率也会大大降低。

到家里以后如何做好个人管理呢？吴浩说，要提前了解当地的防疫政策，遵守当地疫情管理要求。再者，因为无法确定沿途是不是有被感染的可能性，建议刚到家的头几天，注意个人健康监测。总的来说，在低风险地区持有核酸检测证明的话，基本上是不用居家管控的，但在疫情常态化条件下，还是建议要少串门，休假在家别熬夜。

工作辛苦了一年，春节假期难免要走亲访友、聚餐休闲。对此，吴浩特别嘱咐说，聚餐一定要用公筷公勺，尽可能减少就餐人数，缩短就餐时间。就餐时，面对面攀谈风险较高，建议尽量错位落座，降低风险。如果走亲访友，那么一定要注意多通风、戴口罩。

律回春晖，万象更新。总结过去一年，吴浩感叹说，实属不易，希望牛年扭转乾坤，国泰民安，人民幸福美满！