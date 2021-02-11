国家卫健委：10日新增新冠肺炎确诊病例2例 均为境外输入病例

新华社北京2月11日电 国家卫生健康委员会11日通报，2月10日0-24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例2例，均为境外输入病例（福建1例，广东1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例92例，解除医学观察的密切接触者2842人，重症病例较前一日减少4例。

境外输入现有确诊病例247例（其中重症病例3例），现有疑似病例2例。累计确诊病例4834例，累计治愈出院病例4587例，无死亡病例。

截至2月10日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例879例（其中重症病例13例），累计治愈出院病例84221例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89736例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者972737人，尚在医学观察的密切接触者16304人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者16例，其中境外输入15例，本土1例（在吉林）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察50例（境外输入18例）；尚在医学观察无症状感染者521例（境外输入289例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例11693例。其中，香港特别行政区10710例（出院10022例，死亡189例），澳门特别行政区48例（出院46例），台湾地区935例（出院853例，死亡9例）。