赛诺菲携手海王星辰推出“健康守护，爱在身边”服务

近日，赛诺菲携手海王星辰等连锁药店在全国十多个省市推出“健康守护，爱在身边”一站式慢病服务，涵盖以“家”为中心的送药上门与全流程管理服务。

赛诺菲相关负责人介绍，疫情反复，防控形势严峻复杂，慢病患者在此期间大多选择减少前往医院等易感染区域，做好自我防护，其购药和健康管理可能因此受到影响。“送药上门”服务让患者无需出门就能轻松续药。患者只需搜索“海王星辰”官方微信进入“星辰药急送”小程序就可以购买所需慢病药品。不仅患者本人，亲属也可在依据医嘱且持有效处方证明的基础上，经过平台审核也可为患者代为购药。

赛诺菲相关负责人介绍，连锁药店慢病专员可以从患者建档、用药管理、检测咨询全流程提供人性化服务。基于患者健康管理周期，慢病专员可以长期关怀患者用药，及时发现减药或停药等紧急情况，并提供应急指导。此外，针对患者忽略的定时检测，慢病专员也将进行提醒，让患者科学规范检测血糖、血压等指标，了解健康管理状况。而科普咨询服务则更能针对患者常见的用药管理、生活方式问题提供指导意见，并联动专业医生团队进行疾病讲解和管理技巧教授，帮助患者提升更规范的健康管理意识。

赛诺菲相关负责人介绍，除了“健康守护，爱在身边”一站式慢病服务之外，长期以来赛诺菲持续从“数字化”与“个性化”两方面推动连锁药店服务升级，打造患者身边的“慢病管家”。由中国健康促进与教育协会发起，人民网·人民健康战略支持，赛诺菲协办的“智慧零售·慢病小屋”正在全国十多个省市推行，赛诺菲携手全国十多个地区的连锁药店为广大患者群体提供优质的慢病管理服务。

赛诺菲相关负责人表示，通过数字化的管理工具与系统的支持，连锁药店可为患者完善健康档案，未来有望实现云端操作，在医院、药店、家庭多场景进行数据互联。其次，患者可获得数字化工具包，其中的智能程序不仅能提醒用药，还能实时同步慢病管理数据，进行自动记录、分析并给予针对性的疾病建议。当患者出现紧急情况时，慢病专员可接到程序提醒，提供针对性应急方法。针对患者普遍忽略的复诊随访，慢病专员也可进行提醒、预约，并通过程序生成个性化智能报告，帮助医生全面了解患者情况。