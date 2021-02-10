国家卫健委：2月9日新增新冠肺炎确诊病例14例 均为境外输入病例

人民网北京2月10日电 据国家卫生健康委官网消息，2月9日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例14例，均为境外输入病例（上海6例，浙江3例，天津1例，江苏1例，福建1例，四川1例，陕西1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例102例，解除医学观察的密切接触者2960人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例267例（其中重症病例4例），现有疑似病例2例。累计确诊病例4832例，累计治愈出院病例4565例，无死亡病例。

截至2月9日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例969例（其中重症病例17例），累计治愈出院病例84129例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89734例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者972332人，尚在医学观察的密切接触者18742人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者7例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察42例（境外输入4例）；尚在医学观察无症状感染者555例（境外输入292例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例11674例。其中，香港特别行政区10693例（出院9976例，死亡188例），澳门特别行政区48例（出院46例），台湾地区933例（出院850例，死亡9例）。