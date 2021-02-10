办年货还能选进口冷链食品吗

明天就是除夕，在阖家欢乐的同时，“口福”一定少不了。但与往年春节有所不同的是，今年置办年货、购买食材时，人们还在关心防疫问题。近期，国内多地进口冷链食品外包装新冠病毒核酸检测呈阳性的消息令人担忧：冷链食品还能不能吃?新冠病毒会通过食品或外包装传染人吗？

针对大家的关切，北京地坛医院副院长、感染中心主任医师蒋荣猛表示，公众选购年货有安全意识是对的，但也不必因噎废食，只要在采购和处理食品时做好相应的防护措施，生鲜、水果等进口冷链食品带来的“口福”还是可以享受的。

1 为何进口冷链食品屡现“阳性”

食品冷链（cold chain for the food），是指易腐食品从产地收购或捕捞之后，经过加工、贮藏、运输、分销和零售等环节（各个环节均始终处于食品所必需的低温环境下，以保证食品质量安全、减少损耗、防止污染），最终到达消费者手中的特殊供应链系统。

一般来说，有可能需要冷链的食品包括以下几类：

初级农产品 蔬菜、水果；肉、禽、蛋；水产品；花卉产品。

加工食品 速冻食品；禽、肉、水产等包装熟食；冰淇淋和奶制品；快餐原料。

特殊商品 药品，如疫苗。

蒋荣猛介绍，目前我国对冷链食品是全链条管理，食品经过检测后流向市场，并且可以通过二维码追踪溯源，做到从口岸到餐桌可查询、可追溯、可监督。近期多地进口冷链食品外包装新冠病毒核酸检测呈阳性，主要有两方面原因。

一方面是因为很多国家仍处于新冠疫情流行期，甚至高发期，感染人数多，且大部分患者为轻症、普通型，甚至是无症状感染者。这些人若得不到及时检测和隔离，仍在工作，就有可能导致他们接触的各种物体被病毒污染。再加上冬季天气寒冷，新冠病毒在外环境存活时间长，便更容易随着进口冷链食品漂洋过海跨国传播了。另一方面，我国各地按照国务院联防联控机制的要求，加大了对进口冷链食品及其外包装新冠病毒核酸检测的抽检力度，随着检测频次和覆盖范围的增加，发现阳性的概率也会增加。

2 接触污染食品包装会被感染吗

新冠病毒的传染源主要是感染新冠病毒的确诊病例及无症状感染者，病毒通过呼吸道飞沫和接触传播。从接触传播的角度来看，人接触被新冠病毒污染的食品及其外包装，存在感染可能。但是，病毒不会自行或主动进入人体呼吸道。

蒋荣猛介绍，接触传播是指人通过手接触了被病毒污染的物品，没洗手又去接触口眼鼻等部位，进而间接将病毒带入了人体。因此，医生才会一直反复强调认真、正确洗手的重要性，洗手是预防新冠病毒传播的关键措施之一。

截至目前，新冠病毒核酸检测结果呈阳性的食品涉及车厘子、奶枣、雪糕、带鱼、啤酒、虾，以及花卷、豆包等，其中有的是进口冷链食品，有的是含有进口食品原材料的食品，有的则储存于污染环境中。总体来看，冷链食品及外包装上的阳性率占比是很低的，主要感染人群是反复接触的职业人群。

这里需要说明的是，所涉食品及外包装核酸阳性不等于就有“活病毒”，也可能仅仅是无传染性的病毒核酸成分。只有活病毒有感染性、能进入人体细胞进行复制，因此，接触到活病毒才有被感染的可能。

新冠病毒可侵犯包括呼吸系统在内的多个系统和器官，研究发现，在人体消化系统中检出了病毒，那么，理论上存在通过消化道感染的可能性。但新冠肺炎作为一种呼吸道传染病，目前还没有通过消化道传播的病例报告。

所以，只要做好防范措施，鱼虾、肉类、水果等进口冷链食品是可以选购和食用的。比如，车厘子、啤酒等可以用水冲洗外表面的食品，只要用流动水充分冲洗干净，就是安全的。

3 选购和烹饪做好这些防范措施

冷链的终端在家庭、在个人，“病毒风险”不得不防。公众应围绕选购、加工和烹饪3个环节，做到以下防范措施，以保证安全。

1.进入商场、超市全程戴好口罩，尽量不乘坐密闭式电梯，减少和其他人接触，保持社交距离。结账时，选择无接触付款方式。

2.选购进口冷链食品要到正规超市或市场，并查验追溯证明、入境货物检验检疫证明、核酸检测证明、消毒证明等“四证”。坚决不购买没有合格证明的进口冷链食品或网购冷链食品。若网购境外冷冻食品，要关注海关食品检疫信息，做好外包装消毒。

3.选购冷链食品时应正确佩戴口罩，同时，建议使用一次性手套或用塑料袋反套手后再挑选，避免用手直接接触食品及其包装表面。注意，不要以为戴着手套就可以随处乱摸，手套不能替代手卫生。

4.在触摸冷链食品及其包装后及时正确洗手，在洗手前不碰触口、鼻、眼等部位。

5.烹饪冷链食品时，牢记保持清洁、生熟分开、烧熟煮透、保持安全温度、使用安全的水等原则。尤其是要做到生熟分开，处理冷冻冰鲜食品所用的容器、刀具和砧板等器具应单独放置，并及时清洗、消毒，不与处理直接入口食物的器具混用，防止交叉污染。清洗或接触冷冻冰鲜食品后，先洗手再接触熟食。

6.若当天不食用，冷链食品一定要与熟食分开存放。建议去除其原包装，将内存的食品分袋存放在冰箱冷冻室中。

7.烹饪食物要做到烧熟煮透，避免生吃、半生吃、酒泡、醋泡或盐腌后直接食用。

8.厨房定期通风和清洁，必要时进行环境和餐具炊具消毒。

9.处理后的垃圾（包括食材残余、外包装等）放入垃圾袋后扎紧，按照垃圾分类要求安全丢弃。

10.食用冷链食品后，若出现发热、腹泻等症状，及时到发热门诊就医，主动告知医生食用时间、食品种类和食材来源等信息，以助诊治。

4 收取海外包裹戴一次性手套

新冠病毒喜欢冷的环境，温度越低，存活时间越长。冬季很多货物运输也产生了类似于冷链运输的环境，所以除了冷链之外，对其他涉及国外的货物也要加强防范。

蒋荣猛建议，收取海外快递时佩戴一次性手套，打开外包装时动作幅度不要过大，以免喷溅。把包装盒或包装袋打开后，将其反折放入垃圾袋，然后清洁手部，取出快递物品。可以酒精消毒的物品，建议用酒精湿巾擦拭消毒。

呼吸道传播、消化道传播、血液传播等，其实本质都是通过接触传播。因此，要防范新冠病毒，一条重要原则就是“避免接触”。若判断所接触的物品可能存在较高风险，可选择酒精喷雾消毒方式，喷完后静置20-30分钟再接触，这样能够有效阻止病毒传播。

特别提醒

春节少聚餐避开“无症状”

中国人春节享口福，还讲究有人气儿。往年，亲朋好友聚餐是必不可少的社交活动，但今年大家还是要管好自己的嘴、控制住自己的腿。

疫情期间，由于无症状感染者的存在，新冠病毒传染风险很难被消除。如果你碰巧跟他们进行了密切接触，尤其是参加了需要摘掉口罩的聚餐活动，那么新冠病毒非常容易通过近距离飞沫传播侵入你的身体。这不是危言耸听，近期发生的多起聚集性疫情都是因为聚餐或者参加婚宴导致的。

蒋荣猛提醒，即便是关系密切的亲戚、邻居和熟人，从理论上来说，进行大规模聚餐活动都可能不安全。春节期间，联络感情不应局限于饭桌上来表达，相约逛个公园或煲个电话粥、发发微信也是不错的选择。

日前，北京市商务局公布《餐饮经营场所聚餐指南》，倡导市民春节期间减少不必要的聚餐活动。如果一定要聚餐，聚餐时间尽量控制在2小时以内，聚餐人数尽量控制在10人以下，餐前洗手或使用快速手部消毒剂，使用公勺公筷，敬酒时不碰杯，离开座位或包间需佩戴口罩。

（作者单位：北京地坛医院）