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紧急医疗“签拒”的结有待解开

2021年02月10日08:29 来源：健康报

　　□胡晓翔

　　对于患方签字拒绝必要的应急诊疗处置，而可能致患者生命危险的情形，现行《民法典》《执业医师法》《医疗机构管理条例》均缺乏有效的解决机制。

　　原《侵权责任法》第五十六条，被原样移入《民法典》第一千二百二十条：“因抢救生命垂危的患者等紧急情况，不能取得患者或者其近亲属意见的，经医疗机构负责人或者授权的负责人批准，可以立即实施相应的医疗措施。”该条款意思表述十分清楚，针对的是“不能取得患者或者其近亲属意见”的情形，而非针对“签字明确表示拒绝”的情形。

　　《侵权责任法解读》一书中也明确表示，如果患者或者其近亲属明确表示拒绝采取医疗措施，“这个问题情况较为复杂，应当总结实践经验作进一步研究，待条件成熟时再作明确规定”。

　　此前，孕妇李某某因生命垂危，在自称其丈夫的男友肖某某的陪同下到医院就诊。医院经多方会诊决定立即为李某某进行剖宫产手术。但“丈夫”肖某某不顾医生百般劝说，在手术通知单上写下“坚持用药治疗，坚持不做剖腹手术，后果自负”。最终，李某某因抢救无效死亡。此后，李某某父母将医院告上法庭。

　　目前，《医师法（草案）》第二十五条第二款照搬《民法典》第一千二百二十条，基本可以应对“不能取得患者或者其近亲属意见”的情形，但对于患方明确地拒绝紧急医疗措施的情形，依然无法可依。

　　面对类似窘境，如果医方在履行知情同意告知义务之后，在诊疗上无所作为，也可能会遭受道德谴责。因此，借助于本次修订执业医师法的机遇，建议增加基层职能部门快速介入机制和法庭速裁机制，以使一线临床医师能够规避执业风险。（作者系江苏省卫生法学会副会长）

(责编：孙红丽、杨迪)


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