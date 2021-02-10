“人民疫苗”展现的中国式义利观

“中国疫苗是隧道深处的一道光”“中国向世界各国公平提供‘人民疫苗’”……近段时间，中国疫苗在海外圈粉无数。不少国家领导人深表谢意，当地民众也竖起大拇指点赞：“相信它就好了。”

中国疫苗出海何以好评如潮？既因为质量可靠安全性有效性过关，更在于“中国疫苗作为全球公共产品”的承诺让人心安。疫苗被视为人类战胜疫情的希望，但同时又被严重政治化、不公平化。放眼全球，一众发达国家通过插队、抬价、走后门、限出口等等方式超量囤积疫苗，有国家抢购的疫苗可供本国国民接种5次，而反观广大发展中国家，基本是买不到、用不起，近70个中低收入国家90%的人口在今年内无望接种。对外唯我独享，对内唯富优先，一些发达国家内部的疫苗接种安排也乱成一锅粥，“种族歧视”“富人插队”等乱象层出不穷。围绕关键物资分配的种种不公，乃至以邻为壑、扯皮互撕，拖慢了全球抗疫的整体效率，也让人们看清了当今世界异常残酷与“丛林”的一面，世卫组织总干事谭德塞甚至感慨，“世界正处于灾难性道德沦丧边缘”。

面对疫情，没有哪个人或哪个国家是一座孤岛，团结合作才是全球抗疫的正道，也是中国一直以来的主张。疫情发生之初，中国就第一时间向世卫组织分享病毒基因序列信息，发布数版诊疗和防控方案，译成多语种与各国分享；疫情全球大流行，中国派出30多支医疗专家组，向150多个国家和国际、地区组织提供医疗物资援助；疫苗问世后，中国不仅向数十个发展中国家提供疫苗援助，还将给国际“新冠肺炎疫苗实施计划”提供1000万剂疫苗，主要用于发展中国家急需……同舟共济、共克时艰，在关键时刻的作为，展现出的是一个负责任大国的形象。从这个角度看，世界对中国疫苗的“信任票”，是投给“安全”，更是投给“担当”。

一个国家是否值得信任，对本国国民负责与否，对国际社会负责与否，归根结底都要在事儿上见。不同国家不同的抗疫抉择，背后是截然不同的义利观。对内，中国秉持“人民至上、生命至上”，不计成本、不惜代价，对外，中国将“义”置于重要位置，反对以强凌弱、以富压贫，强调相互尊重、合作共赢。从积极主动承担世界维和任务，到通过“一带一路”共商共建共享发展机遇，再到如今向应对疫情能力薄弱的国家和地区提供力所能及的帮助，中国“以义为利”的理念是一以贯之的。基辛格曾在《世界秩序》中写道：“评判每一代人时，要看他们是否正视了人类社会最宏大和最重要的问题”。面对前所未有的危机，面对复杂多变的局势，中国在以惊人毅力魄力战胜自身困难时不忘雪中送炭、扶危济困，这种“命运共同体意识”对今天处于艰难困顿中的世界来说，无疑弥足珍贵。

历史也一次次证明，只有义利兼顾才能义利兼得，“唯利至上”往往事与愿违、得不偿失。此番疫苗分配就是最好的例证。美国东北大学一项研究显示，假如全球最早的30亿支新冠疫苗中的三分之二被发达国家占有，那么疫情导致的死亡人数，将比疫苗在各国间平均分配多出一倍。兰德公司则预测，如果最低收入国家无法获取疫苗，即便其他国家都实施了疫苗接种，全球每年的经济损失依然可能高达1530亿美元。可见，没有哪个国家能够独自战胜疫情，也没有哪个国家能够独自获得免疫。无论是从科学角度看，还是于经济利益计，“疫苗自私”都是极其短视的做法。这不仅会拖全球抗疫后腿，还将在不同国家和群体间人为制造“免疫鸿沟”、加剧“发展鸿沟”，给世界带来更大的风险。

“青山一道同云雨，明月何曾是两乡。”某种程度上，这是人类共同战胜疫情的密钥，也是世界能够走向美好未来的关键。