打造就医用药支付数字化新基建 圆心科技完成E轮融资

2月9日，北京圆心科技集团（后简称圆心科技）正式宣布完成30亿元E轮融资，本轮是继2020年6月D轮融资完成半年后的又一轮融资，由红杉资本中国基金和腾讯联合领投，中信证券、中金资本、OrbiMed、启明创投、鲲翎资本、歌斐资产、易方达基金等跟投，指数资本担任独家财务顾问。

圆心科技相关负责人介绍，本轮融资后，圆心科技将继续深挖服务能力，将资金用于提升公司在互联网医疗、用药管理、健康保险等领域的竞争优势，进一步巩固公司“医-患-药-险”生态服务优势。圆心科技成立于2015年，总部位于北京，经过近6年的快速发展，已建立包括妙手医生、圆心医疗科技、圆心药房、圆心惠保等4大业务板块，成为国内领先的就医、用药、支付综合性服务平台。圆心科技通过对行业的深度理解，建立创新的诊疗路径，并将路径分为“就医、用药、支付”三大场景。

圆心科技创始人、CEO何涛表示，近年来，我国医疗、医药等相关政策的不断出台，以及患者的诊疗、用药、支付路径正发生的结构性改变，将解锁万亿级增量市场空间。圆心科技在近6年的发展中，获得了众多合作伙伴的鼎力支持，以及来自政府、资本、行业的一致好评。公司深刻认识到，服务只有更专业，企业才能在这个严肃的行业走的更远。圆心科技将继续秉持以用户为中心，以创业者为本的初心，不断夯实“医-药-险”服务，保持公司高速发展，携手合作伙伴，打造就医用药支付数字化新基建，让未来医疗更加精准、高效、科学、协同、安全。

圆心科技相关负责人介绍，2020年以来，圆心科技加快了在医药险业务的数字化建设和运营速度，通过实体医院互联网医院建设及运营、数字化药店、数字化保单管理等服务，形成线上线下相结合的患者诊前预约-在线问诊-诊后病程管理的数字化就医路径，和电子处方生成-处方流转-处方交付的数字化用药路径。