人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育
人民网>>健康·生活

春节返乡人员增多 国家卫健委：为群众提供及时优质高效的核酸检测服务

2021年02月09日11:07 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月9日电 8日，国家卫生健康委医政医管局在官网发布《关于进一步做好新冠病毒核酸检测服务的通知》（以下简称《通知》）。《通知》指出，当前，境外新冠肺炎疫情持续蔓延，我国局部地区聚集性疫情和零星散发病例不断出现，特别是春节期间返乡人员增多、人员流动增加，存在疫情传播风险，新冠病毒核酸检测（以下简称核酸检测）需求也将随之大幅度提升。为进一步扩大核酸检测服务供给，满足检测需求，《通知》就做好核酸检测服务提出了五项要求。

一是加强核酸检测服务的组织管理。各地要按照《进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设工作方案》要求，加强辖区内检测资源的统筹调度，在提高日常核酸检测能力的同时，通过科学布局检测资源、调动机动检测力量等方式，为群众提供及时优质高效的核酸检测服务。各省级卫生健康行政部门要通过官方网站等方式，向社会公布辖区内所有核酸检测机构名单、工作时间、采样地点、联系电话和预约方式等，要求各核酸检测机构在规定时间内出具检测结果，并将检测结果与本地健康码相关联，便于群众查询使用。

二是不断优化核酸检测服务核酸检测机构要全面推行预约服务，为群众提供电话、手机APP、微信小程序、现场等不同采样预约方式，实现分时段、错峰采样，尽量减少群众现场等待时间。鼓励同时提供单样检测和混样检测服务，供群众自行选择，并在醒目位置公示核酸检测价格。原则上，来自低风险地区的群众可进行10:1混样检测，中风险地区可进行5:1混样检测，高风险地区及重点人群须1:1单样检测。核酸检测机构要设置专门窗口或区域，为“愿检尽检”、返乡人员等单纯进行核酸检测的群众提供采样服务，群众无需挂号且免收门诊诊察费。要充分借助信息化手段，提供网上支付、推送检测报告等服务，让信息多跑路、群众少跑腿。

三是扩大农村地区检测服务供给。各地要落实《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》要求，及时开展样本采集和核酸检测，实行“乡采样、县检测”，乡镇卫生院负责核酸检测样本采集和送检，不具备条件的由县级卫生健康行政部门安排机构收集样本和送检，县医院、疾控中心或第三方实验室负责检测。有条件的地方可配备移动检测车，采取下乡巡回检测的方式，进一步扩大核酸检测服务供给。

四是强化核酸检测质量控制。各地要加强核酸检测全流程的质量控制，按照相关技术规范标准，做好采样、保存、运输、处理、检测、结果反馈等工作。对从事核酸采样检测的医务人员持续开展技术培训，考核合格后方可上岗；落实分析前、分析中、分析后三个阶段的质量管理制度。各省级临床检验中心要持续组织开展室间质评，加大质评频次，及时反馈通报质评结果。室间质评结果不合格的，要立即暂停新冠病毒核酸检测服务；经整改验收合格后，方可重新开展。

五是加强采样检测的安全管理。各地要不断强化新冠肺炎防控知识和措施的宣传教育，引导社会公众增强防疫意识。核酸检测机构要落实预约采样、间隔采样时间段，加强通风和环境清洁消毒等措施。从事采样的医务人员要做好个人防护，按照标准规范实施手卫生。引导群众自行到现场采样，非必要不陪同，减少人员聚集。要指导群众正确佩戴口罩，保持1米以上间距，注意咳嗽礼仪，采样后尽快离开现场，最大程度降低交叉感染的风险。

(责编：杨迪、高雷)


推荐阅读

缺铁性贫血究竟是怎么回事？如何预防？  在血液科门诊，经常遇到一些病人，因为乏力、头晕等一些不特异的症状，在其他科室做了很多检查，最后发现是缺铁性贫血。缺铁性贫血是最常见的贫血，据世界卫生组织（WHO）调查报告，全世界约有10%～30%的人群有不同程度的缺铁。【详细】

采购年货，这些食品还能加入购物车吗？  新春临近，年货上场，以前年货少不了鸡鸭鱼肉、各类新鲜水果等冷链食品，但近日，多地进口车厘子、鸡翅等食品饮料外包装或内表面纷纷检测出核酸阳性，让群众多了一份担忧，冷链食品还能买吗？还能放心吃吗？【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn