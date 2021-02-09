春节返乡人员增多 国家卫健委：为群众提供及时优质高效的核酸检测服务

人民网北京2月9日电 8日，国家卫生健康委医政医管局在官网发布《关于进一步做好新冠病毒核酸检测服务的通知》（以下简称《通知》）。《通知》指出，当前，境外新冠肺炎疫情持续蔓延，我国局部地区聚集性疫情和零星散发病例不断出现，特别是春节期间返乡人员增多、人员流动增加，存在疫情传播风险，新冠病毒核酸检测（以下简称核酸检测）需求也将随之大幅度提升。为进一步扩大核酸检测服务供给，满足检测需求，《通知》就做好核酸检测服务提出了五项要求。

一是加强核酸检测服务的组织管理。各地要按照《进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设工作方案》要求，加强辖区内检测资源的统筹调度，在提高日常核酸检测能力的同时，通过科学布局检测资源、调动机动检测力量等方式，为群众提供及时优质高效的核酸检测服务。各省级卫生健康行政部门要通过官方网站等方式，向社会公布辖区内所有核酸检测机构名单、工作时间、采样地点、联系电话和预约方式等，要求各核酸检测机构在规定时间内出具检测结果，并将检测结果与本地健康码相关联，便于群众查询使用。

二是不断优化核酸检测服务。核酸检测机构要全面推行预约服务，为群众提供电话、手机APP、微信小程序、现场等不同采样预约方式，实现分时段、错峰采样，尽量减少群众现场等待时间。鼓励同时提供单样检测和混样检测服务，供群众自行选择，并在醒目位置公示核酸检测价格。原则上，来自低风险地区的群众可进行10:1混样检测，中风险地区可进行5:1混样检测，高风险地区及重点人群须1:1单样检测。核酸检测机构要设置专门窗口或区域，为“愿检尽检”、返乡人员等单纯进行核酸检测的群众提供采样服务，群众无需挂号且免收门诊诊察费。要充分借助信息化手段，提供网上支付、推送检测报告等服务，让信息多跑路、群众少跑腿。

三是扩大农村地区检测服务供给。各地要落实《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》要求，及时开展样本采集和核酸检测，实行“乡采样、县检测”，乡镇卫生院负责核酸检测样本采集和送检，不具备条件的由县级卫生健康行政部门安排机构收集样本和送检，县医院、疾控中心或第三方实验室负责检测。有条件的地方可配备移动检测车，采取下乡巡回检测的方式，进一步扩大核酸检测服务供给。

四是强化核酸检测质量控制。各地要加强核酸检测全流程的质量控制，按照相关技术规范标准，做好采样、保存、运输、处理、检测、结果反馈等工作。对从事核酸采样检测的医务人员持续开展技术培训，考核合格后方可上岗；落实分析前、分析中、分析后三个阶段的质量管理制度。各省级临床检验中心要持续组织开展室间质评，加大质评频次，及时反馈通报质评结果。室间质评结果不合格的，要立即暂停新冠病毒核酸检测服务；经整改验收合格后，方可重新开展。

五是加强采样检测的安全管理。各地要不断强化新冠肺炎防控知识和措施的宣传教育，引导社会公众增强防疫意识。核酸检测机构要落实预约采样、间隔采样时间段，加强通风和环境清洁消毒等措施。从事采样的医务人员要做好个人防护，按照标准规范实施手卫生。引导群众自行到现场采样，非必要不陪同，减少人员聚集。要指导群众正确佩戴口罩，保持1米以上间距，注意咳嗽礼仪，采样后尽快离开现场，最大程度降低交叉感染的风险。