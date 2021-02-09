国家卫健委：2月8日新增新冠肺炎确诊病例14例 均为境外输入病例

人民网北京2月9日电 据国家卫生健康委官网消息，2月8日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例14例，均为境外输入病例（广东7例，上海2例，江苏1例，浙江1例，福建1例，山东1例，四川1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例75例，解除医学观察的密切接触者6787人，重症病例较前一日减少2例。

境外输入现有确诊病例272例（其中重症病例4例），现有疑似病例2例。累计确诊病例4818例，累计治愈出院病例4546例，无死亡病例。

截至2月8日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1057例（其中重症病例18例），累计治愈出院病例84027例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89720例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者972002人，尚在医学观察的密切接触者21376人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者15例，其中境外输入14例，本土1例（在黑龙江）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察60例（境外输入12例）；尚在医学观察无症状感染者593例（境外输入292例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例11643例。其中，香港特别行政区10667例（出院9918例，死亡186例），澳门特别行政区48例（出院46例），台湾地区928例（出院848例，死亡9例）。