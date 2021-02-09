就地过年，提倡之后靠保障

加强核酸检测、防疫物资等价格收费监管；加强米面油、肉蛋奶、蔬菜、水果等生活必需品价格监测监管……市场监管总局近日印发《关于做好近期价监竞争重点工作的通知》，要求着重加强生活必需品等价格监测监管，满足人民群众过年基本生活需要。

再过几天，便是春节。每到年关，往往就是一年中物价的波动期。对生活必需品等价格进行监测监管，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、价格串通等违法行为，确保市场供应，稳定价格秩序，就成了相关部门的“年例”。今年，为减少疫情传播风险，切实保障人民群众生命安全和身体健康，倡导就地过年，对物价进行监测监管就显得更为必要。

与严防价格做“加法”相比，一些地方全力做“减法”，更值得期待。广州市发改委组织平价商店开展春节农副产品价格调控，2月7日至2月11日，价格调控参与单位以低于市场零售均价15%以上的价格销售蔬菜，以低于市场零售均价5%以上的价格销售大米、食用油、猪肉、鸡蛋、家禽产品。生活必需品的价格不升反降，彰显政府部门心系就地过年群众，全力做好服务保障工作的态度。

近日，中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》，提倡春节假期非必要不流动，并做好广大群众就地过年的服务保障。广州市日前也下发了相关通知，表示要“增强服务保障措施的精准性和人文关怀，全力保障在穗广大群众安心安全过好年”。必须看到，就地过年服务保障内涵非常丰富，任务非常繁重。

保障就地过年“有信心”，必须做好疫情防控。提倡就地过年，就是为了保障人民群众生命安全和身体健康，为此，继续落实各项疫情防控要求，仍是重中之重。个人要自觉，尽量减少人员聚集，单位要从简开展各项活动，多点采取线上方式，更重要的是，要做好重点人员、重点场所的管理。疫情形势复杂多变，叠加春节人员流动频繁，给防控工作带来更大的挑战，必须全力以赴，丝毫不能放松。

保障就地过年“有年味”，必须做好生活保障。要让就地过年群众少花冤枉钱，就要落实粮油和重要商品储备，精准调节市场供求和价格变化，稳定市场物价；要让就地过年群众年货不缺，就要鼓励卖场、市场、商店不休市、不歇业，确保生活必需品不停供、不断档、不脱销；要让就地过年群众过得开心，就要开展多种多样的文体活动，并尽可能免费提供，为群众送上春节文化大餐。

保障就地过年“有速度”，必须做好运输保障。就地过年，人不能乱跑，对物流依赖程度提高，交通运输部门要伸出强有力的手，强化运力供给调配，最大限度满足春节期间就地过年群众的购物需求。与此同时，城市公交、地铁等公共服务单位和出租车企业，要根据今年的特殊情况，合理调整运力和运营时间，充分保障就地过年群众的出行需求。交通管理部门要做好服务保障工作，让交通效率更高。

保障就地过年“有力度”，各方必须高度重视。各级各部门必须对就地过年服务保障工作的复杂性、艰巨性有充分的认识，全身心投入到工作中去，打好这场硬仗。往年春节，外来务工人员纷纷返乡，城市突然冷清下来，服务保障压力比平时还要小，今年大量群众就地过年，对城市来说，无疑是一场多年未见的压力测试。因此，有关部门要把就地过年服务保障工作当作大事来抓，把责任落实，把工作做细，让各项暖心措施直抵人心。

今年的春节，注定不同寻常。就地过年的群众不容易，做好服务保障工作的人员也不容易，唯有相互理解、相互包容，过好这个特殊的春节，期待来年风调雨顺，又是团团圆圆幸福年。