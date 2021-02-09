研究果蝇眼睛可找到对抗癌症新方法

俄罗斯远东联邦大学科研人员发现，人体中的一种名为RPS-12蛋白质可诱发三阴性乳腺癌，可能还导致有其他种类的癌症。研究发现，RPS-12间接影响重要的细胞间信号通路（WNT基因）的激活，而该信号通路在胚胎发育阶段被激活，在健康细胞的成年阶段被关闭，研究人员以果蝇的眼睛为研究对象，相关研究结果近日发表在《科学报告》杂志上。

利用果蝇和三阴性乳腺癌基因库，俄科研人员启动了一项人类致癌基因的大规模筛选程序。研究人员将人类肿瘤中活跃的基因“插入”到果蝇眼的基因组中，以触发它们的表达，并观察果蝇眼发展的潜在缺陷。结果发现，果蝇的眼睛出现了萎缩，并呈现镜面状。

“这让人想起了早在1920年被遗传学之父托马斯·摩根发现的经典的镜像现象，但直到20世纪90年代人们才认识到这种突变是基于一个特殊的基因—Wingless”，俄远东联邦大学天然化合物药理学负责人解释说，这个果蝇基因几乎与触发人类同名信号通路的WNT基因完全吻合。WNT基因信号通路的活性对于人体在胚胎阶段的发育至关重要，可在以后的阶段却被关闭。但由于发生基因突变，它可以重新启动，最初的健康细胞开始在成人体内大量分裂。这是诱发三阴性乳腺癌和肝癌、肠癌等其他的癌症的原因之一。

于是，研究人员得出结论：RPS-12蛋白质负责人体内WNT基因形式的产生。

果蝇的眼睛用于实验并非巧合，它是一个很好的研究模型。果蝇眼有着复杂且多阶段的发育方式。人类已知的几乎所有信号传导途径和细胞机制在其发育的各个阶段均被激活。

基于此，科学家建议，任何人类致癌基因，如果“移植”到果蝇的眼睛中，都会导致其发育受到影响。一只眼睛受损的果蝇可活到成年，这意味着只需通过显微镜研究昆虫，就可以观察疾病的发展。（记者董映璧）