提倡家庭私人聚会控制在10人以下

随着春节临近，越来越多的人踏上返乡旅程。县城属于农村吗？从低风险地区跨省返回城市，必须持核酸检测证明吗？国家卫生健康委员会就相关问题回应公众关切。

县城属于农村吗？

《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》所指的返乡人员主要是跨省返回到农村地区的所有人员及本省内的进口冷链食品从业人员、口岸直接接触进口货物从业人员、隔离场所工作人员、交通运输工具从业人员等重点人群跨地市返回到农村地区的人员。

农村地区的具体范围原则上由各地根据当地实际情况，结合国家政策来确定。

低风险地区跨省返回城市人员须持核酸检测证明吗？

根据国务院联防联控机制综合组《关于有序做好春运期间群众出行核酸检测工作的通知》等疫情防控文件有关规定，低风险地区进口冷链食品从业人员、口岸直接接触进口货物的从业人员、隔离场所的工作人员、交通运输工具从业人员等重点人群跨省、跨市出行的，以及跨省返回农村地区的返乡人员，应当持有7日内有效的新冠病毒核酸检测阴性结果；低风险地区其他人员应当持健康通行码“绿码”出行，在体温正常且做好个人防护的前提下有序流动。

按照疫情防控工作有关规定，交通运输工具从业人员跨省、跨市返乡时需持有7日内有效的新冠病毒核酸检测阴性结果。

如何解决14天居家监测要求？

方案明确，持核酸检测阴性证明返乡和返乡后14天居家健康监测从1月28日春运开始后实施，至3月8日春运结束后截止。如返乡不满14天的，以实际返乡时间落实居家健康监测和核酸检测要求。春节假期结束后返程，需要根据所在地和目的地的疫情防控形势和疫情风险等级综合研判，以目的地疫情防控要求为准。

就地过年期间是否允许亲友聚会？

根据疫情防控有关文件及方案要求，过年期间尽量减少人员流动和人群聚集。企事业等单位举办会议、聚会等活动应当控制人数，50人以上活动应当制定防控方案，严格落实有关防控措施；提倡家庭私人聚会聚餐等控制在10人以下，做好个人防护，有流感等症状尽量不参加。

对于农村地区，要求居民家庭不举办聚餐等聚集性活动，宣传和倡导移风易俗，劝导农民群众不串门、不聚集、少外出，提倡“喜事缓办，丧事简办，宴会不办”。确需举办的活动，规模应控制在50人以下并有防控方案，并向属地疫情防控指挥部报批，由村委会负责监督登记参加人员基本信息并严格执行防控措施。

返乡人员做核检如何避免交叉感染风险？

在疫情防控过程中，国家卫健委始终引导社会公众强调做好个人防护措施，例如正确佩戴口罩、勤洗手、保持安全社交距离等。

返乡人员需要进行核酸检测的，可到医疗机构进行采样，采样过程中做好个人防护。国家卫健委已经多次要求医疗机构通过预约采样、间隔采样时间段，并落实加强通风、环境清洁消毒等标准预防措施，最大程度减少交叉感染。

医疗机构该如何优化核酸检测服务？

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红强调，核酸检测机构要设置专门窗口和区域，为“愿检尽检”、返乡人员等单纯进行核酸检测的群众提供采样服务，无需挂号且免收门诊诊察费。各地要向社会公开核酸检测机构名单、工作时间、工作地点等信息，便于群众查询使用。

她说，同时要加大核酸检测供给能力，也要在价格上可负担。目前，通过集中采购，有的地方核酸检测单次费用已降至80元或90元，有的地方核酸检测已免收挂号费、诊察费。

新华社记者 沐铁城

（新华社北京2月8日电）