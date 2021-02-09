别让网购食品变成“纠纷食品”

啥商品网购纠纷多？司法大数据给出了答案。最高人民法院中国司法大数据研究院发布《网络购物合同纠纷案件特点和趋势(2017.1-2020.6)》司法大数据专题报告显示，在网络购物合同纠纷案件中，食品类纠纷占比接近半数，为45.65%。（2月8日《法治日报》）

新《食品安全法》被称为“史上最严”的食品法典，由于以最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责“四个最严”守护“舌尖上的安全”，受到舆论好评和期待。数据显示，截至去年11月底，2020年国家食品安全评价性抽检合格率达到99.0%。不过，网购食品纠纷占比较高，这一情况亟须引起高度重视。

如今，各类食品都能搭乘“电商快车”进入千家万户，网购食品也成为越来越多消费者的选择。然而，实际消费体验与公众期待存在一定差距，比如说在“民以食为天，食以安为先”语境下，30.78%的争议涉及食品安全问题，这不免让人对网购食品安全性产生忧虑。

食品安全问题是拉高网购食品纠纷的第一个原因。那么，又是什么原因造成网购食品安全问题多？有法律人士认为，法律规定个人销售自产农副产品无须取得许可，这使得入网的食品经营者资质不能得到保证，食品质量参差不齐。这似乎是根本的原因。

法律的确是食品安全保障的基础，法律一旦有“针尖大的漏洞”，问题食品就会有机可乘。但食品安全问题不完全是个人销售自产农副产品制造的，其他食品也存在某些安全问题，最好彻底摸清造成网购食品安全问题的所有原因，然后对症下药采取相应的治理措施。

鉴于此，既要对照“四个最严”查找原因，也要对网购食品纠纷进行深入、细致分析，找到引发纠纷的具体原因。要想减少这类纠纷，须以具体原因为导向进行彻底整改，让网购食品回归安全食品。

消费者选购网上食品，不能直接对产品进行甄别，而是要隔着电子屏幕，根据图片、视频和文字描述来消费。从这个意义上说，网购食品的安全性应比线下食品更有保障，从商家到电商平台再到监管者，都必须以高度负责的态度守护消费者“舌尖上的安全”。

凡是商家原因造成网购食品安全问题的，电商平台既要用最严厉的处罚惩戒问题商家，也要吸取教训不断完善网店审核。如果是电商平台没有尽到审核责任和日常监管责任，监管部门应当以最严厉的处罚惩戒失责的平台。只有层层“最严”，才有望减少网购食品纠纷。

尤其是《电子商务法》第十条规定“个人销售自产农副产品无须取得许可”带来的漏洞，究竟应该通过完善法律还是完善执法来补漏，值得思考。总之，这个漏洞亟须补上。眼下，从电商平台到监管者都应该把个人销售自产农副产品纳入重点监管，不给问题食品上网机会。

此外，商家虚假宣传也是网购食品纠纷占比高的一个原因。数据显示，22.56%的纠纷案件中消费者认为卖家的销售存在虚假宣传或其他欺诈行为。这不仅需要商家实事求是地宣传自家产品，也需要有关部门依据《广告法》相关规定，对食品网店的宣传加强监督监管。

漫画/陈彬