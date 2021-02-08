为有效防控新冠肺炎疫情，方便慢病患者购药、用药，广东、湖北、山东和新疆等地一些药店的药剂师们，守护着每一位慢病患者的健康，上演了一幕幕的温情故事……

家门口的“健康管家”

“我经常跟孩子们讲，让他们不要担心我，好好工作，附近药店都对我很关心，有什么情况都会找他们帮我看。”高女士是广东大参林药店的一位慢病建档患者，长期服用药物进行血压及心绞痛的日常管理。子女长期不在身边，平时外出买菜高女士都会路过药店都会进去量量血压和店内工作人员聊聊天。

“尤其是店里的小梅，跟我关系比较好，有时候我不去店里，还会给我打电话，问一下我最近怎么样，有时候需要什么药还会帮我送到家里。”高女士说。

“有段时间高阿姨好久没来店里了，我就给她打了电话，了解到她这段时间身体不太舒服，孩子平时也不在身边，不方便出门，药也差不多快吃完了，我们就上门服务，把她需要的药品送到家里。”广东大参林药店药剂师邱梅介绍，为进一步帮助店内建档患者更好的进行慢病管理，除正常在记录患者的血压血糖数值外，店内规定一般两到三个月需要为患者进行电话回访，了解一下患者病情及用药情况。

“除了基本的信息和健康信息外，我们还会记录患者以前吃过什么药，有没有一些过敏史，一般购药周期是多久。”邱梅介绍，很多顾客由于年纪比较大，有时候会忘记自己什么时候买的药，通过电话回访和数据记录，也可以及时提醒患者及时购药，为患者进行更全面和详细的健康管理。

“今年倡导就地过年，很多慢病患者的子女也不回来，为了方便他们，药店在春节期间正常营业至晚上八点钟，同时，继续为患者进行电话回访，随着关注患者的病情。此外，针对老年人对使用口罩的意识薄弱的情况，还特别开设免费领取口罩的活动。”邱梅说。

在药店工作的“女儿”

“顾客有需要，我们义不容辞。”湖北药剂师韩巧枝自疫情发生以来一直坚守在前线，为需要药品的患者进行送药上门。

她介绍，在疫情之前，药店就会给一些不方便到店的患者上门送药。现在，借助微信群，上门送药更成为一种服务“常态”。

“他们对我的服务，我感激不尽。”杨阿姨是韩巧枝的老顾客，她本身就是一位慢病患者，且丈夫因中风瘫痪在家16年了，进出医院、购买各种各样的药品是生活中的必选项。杨阿姨介绍，由于平时子女工作比较忙，在生活中出现问题就会给子女打电话。

“每次打电话孩子都很紧张，所以现在我出现问题，就给小韩打电话，需要什么东西，她们就送门上了，方便的很。我现在有啥事就都找她！”杨阿姨提到，每次去药店工作人员服务态度都很好，会不厌其烦地为她讲解药品信息和知识。

“感觉很多顾客都把我当成自己的女儿了，经常过来跟我们聊聊天，有时候还会给我们带一些小礼物。”韩巧枝提到，很多患者觉得相比在医院，在药店同药剂师的沟通更加方便和亲近。慢病患者每月都有购药的需求，将医院的处方拿到药店就可以及时的购药并且进行血压监测，为顾客也提供了很多的便利。

线上的健康小课堂

“现在药店做的还挺到位的，包括教我们怎么进行胰岛素注射和血糖检测，有时候老人有事情，我们因为工作临时过不去，他们就能及时上门帮老人解决问题，让我们也比较省心。”耿阿姨的儿媳妇刘女士说。

“家里面有血糖仪，但是我不会用，我就来药店问，顺便也可以帮我指导下怎么注射胰岛素。”耿阿姨表示，前段时间出现了身体不适的情况，想去药店看看，开点药，药剂师建议她测量一下血糖，“后来发现血糖达到了23，还是比较高的，当时就去医院了。”现在，耿阿姨经常来药店管理糖尿病，在药剂师的帮助下开始注意饮食，控制血糖。

“除了用药和检测以外，我们也会指导患者的生活和饮食。”山东药剂师王闪表示，店内为经常购药的患者建立了线上的慢病管理群，并在群里进行一对一的用药指导以及为患者科普相关饮食知识。像耿阿姨就在群里开始关注健康饮食，现在血糖也控制的比较稳定。

“马上要过年了，线上患教不能懈怠，尤其是在饮食方面，很多人容易放松警惕，过年期间，我们会将饮食小技巧在群里进行重点发布，叮嘱患者定时用药。”王闪表示，过年会继续坚守在岗位上，如果小区方便进入的话，只要顾客有需求，我们会继续上门为患者进行血压血糖检测和用药指导。

身边的健康“预警站”

“我当时去药店的时候，也是有一点不舒服，我就想去问问药剂师有没有合适的药。”新疆的朱先生感觉身体不适，就去了离家最近的药店，药剂师宋爱敏测量血糖后发现朱先生不仅仅血糖升高，肝功能可能也会出现问题，建议他马上就医。

“当时我就想着必须让患者去医院检查肝功能，如果肝功能异常，现在口服的药物都会进一步损害肝功能，会造成生命危险。”宋爱敏表示，由于担心患者的情况，他们立即上门，为朱先生进行了进一步的监测。“朱先生平时用药也比较随意，想吃的时候就吃，不想吃的时候就不吃，这很不利于病情的控制和管理，我们现在经常指导他进行血糖检测，根据血糖值进行用药调整，现在他血糖控制还比较稳定。”

“药剂师对我们还是比较尽心的，有时候她不在的情况下也会派助手过来问我一些血压和血糖情况。”朱先生表示，自己对于胰岛素的使用也不太了解，离药店很近，可以经常去进行咨询，有了专业的指导，自己能更放心更安心。“不仅仅我们更方便，更重要的是人好！”

疫情改变了人们的生活方式，隔离、封闭、管制等多种方式，虽然限制了物理距离，却拉近了人和人之间心的距离，也让生活更加有温度。

当被问及今年的特殊情况给生活和工作带来哪些变化时，广东大参林药店药剂师邱梅表示：“来药店的患者更多了，我们的工作量比之前也增加了不少。但每次听到他们的一句感谢，收到一个小礼物，心中特别温暖。尤其现在药店逐渐成为慢病管理的重要场所，患者建档、用药管理、检测咨询全流程我们都要保持专业和严谨，用我们真心去关怀所有的患者。今年，虽然有些患者子女不在身边，但是希望我们温暖的举措能让他们感受爱仍然在身边。”

就地过年，还有更多的温情故事正在继续。他们不辞辛劳地守护健康，让爱在身边。